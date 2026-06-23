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อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จับมือภาคีเครือข่าย เปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่ 61 จำนวนของกลางกว่า 77 ตัน จาก 54,097 คดี ภายใต้แนวคิด “BURN FOR BETTER เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบ สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศ และตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองทัพบก โดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบเลขคดี ชนิด และน้ำหนักของยาเสพติด รวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้ คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 40 ตัน รองลงมา ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) คีตามีน เฮโรอีน และยาเสพติดประเภทอื่น ๆ

การดำเนินงานครั้งนี้มีกำหนดปฏิบัติการร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน 2569 โดยวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เป็นการตรวจรับและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อยืนยันความถูกต้องของของกลางก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศ ตั้งแต่การรับเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลาง ไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้มั่นใจว่ายาเสพติดที่ถูกยึดได้จะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถย้อนกลับเข้าสู่สังคมได้อีก พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ โดยในพิธีเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ อย. ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถานทูต และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live Fanpage FDAThai เพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการดังกล่าว










อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
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