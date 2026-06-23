อย. ร่วม ภาคีเครือข่าย เผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 61 กว่า 77 ตัน ย้ำความโปร่งใส ป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จับมือภาคีเครือข่าย เปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่ 61 จำนวนของกลางกว่า 77 ตัน จาก 54,097 คดี ภายใต้แนวคิด “BURN FOR BETTER เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบ สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศ และตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองทัพบก โดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบเลขคดี ชนิด และน้ำหนักของยาเสพติด รวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้ คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 40 ตัน รองลงมา ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) คีตามีน เฮโรอีน และยาเสพติดประเภทอื่น ๆ
การดำเนินงานครั้งนี้มีกำหนดปฏิบัติการร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน 2569 โดยวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เป็นการตรวจรับและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อยืนยันความถูกต้องของของกลางก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลาย
วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศ ตั้งแต่การรับเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลาง ไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้มั่นใจว่ายาเสพติดที่ถูกยึดได้จะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถย้อนกลับเข้าสู่สังคมได้อีก พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ โดยในพิธีเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ อย. ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถานทูต และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live Fanpage FDAThai เพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการดังกล่าว