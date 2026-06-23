ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง โดยมี นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นางสาวพรโสพิศ ภูติโส และ นางสาวจิตติมาศ เกตุวรวิทย์ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสนับสนุนการผลิตงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้