เยาวชนไทยกว่า 242,000 คนผ่านระบบ TCAS69 กระทรวง อว. ปลื้มชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการของระบบคัดเลือกกลางที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมมากขึ้น ขณะที่ TCAS70 (TCAS Next) ชู “ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาส” เพิ่มมาตรการที่นักเรียนได้ประโยชน์เพียบ
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.69 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปี 2569 เสร็จสิ้นแล้วภายหลังการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 4 (Direct Admission) โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 84 แห่ง ที่เข้าร่วมระบบ TCAS69 จำนวน 242,043 คน เพิ่มขึ้นจาก TCAS68 จำนวน 7,528 คน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของระบบ TCAS ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยและเป็นกลไกกลางที่เชื่อมโยงผู้เรียนกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มาตรฐานเดียวกันของประเทศ นอกจากนี้ จำนวนผู้สละสิทธิ์หลังการยืนยันสิทธิ์ลดลงจาก 28,138 คน ใน TCAS68 เหลือ 21,038 คน ใน TCAS69 หรือลดลง 7,100 คน คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 25.23 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบข้อมูล การแนะแนว และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ TCAS69 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 242,043 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,528 คน แบ่งเป็นรอบที่ 1 Portfolio มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 106,474 คน รอบที่ 2 Quota มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 50,522 คน รอบที่ 3 Admission มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 98,725 คนและรอบที่ 4 Direct Admission มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 7,360 คน โดยผลการดำเนินงานของ TCAS69 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของระบบ ทั้งในมิติของการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การลดจำนวนผู้สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์ และการสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า สำหรับ TCAS70 กระทรวง อว.และ ทปอ. จะดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อว. ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านมาตรการสำคัญ ได้แก่ สนับสนุนค่าสมัครสอบ TGAT/TPAT/A-Level 7 วิชา , ค่าสมัครรอบ 3 Admission 7 อันดับ, เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในระบบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะได้รับส่วนลดพิเศษในรอบ Portfolio
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การพัฒนา TCASFolio แฟ้มสะสมผลงานมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อลดต้นทุนและสร้างความเท่าเทียมในการจัดทำ Portfolio,พัฒนา TCAS Verified ระบบรับรองกิจกรรมและผลงานของนักเรียน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลและยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกกลางและพัฒนาระบบจัดสอบกลางให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและโอกาสทางการศึกษา
“TCAS ที่กระทรวง อว.และ ทปอ. ร่วมกันพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงยกระดับระบบคัดเลือกกลางของประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสในการพัฒนากำลังคน คุณภาพ การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การลดความเหลื่อมล้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต” ปลัดกระทรวง อว.กล่าว