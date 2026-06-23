The Hills Rehab เชียงใหม่ ยกระดับการดูแลผู้ติดยาเสพติดสู่การรับรองระดับชาติ ตอกย้ำแนวทางการรักษาแบบองค์รวม

“The Hills Rehab เชียงใหม่” ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน (Inpatient Rehabilitation Centre) ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลด้านการรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ "ดูแลด้วยหัวใจ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม: บูรณาการสู่การดูแลแบบองค์รวมและรอบด้าน" จัดขึ้นโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (PMNIDAT) องค์กรหลักในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานระบบการดูแลผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย
นางสาวอารีนา ลาภศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู กล่าวว่า "The Hills Rehab เชียงใหม่ ดำเนินงานมากว่า 3 ปี ด้วยแนวทาง Holistic Care หรือการดูแลแบบองค์รวม ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการหยุดการใช้สารเสพติด แต่ครอบคลุมทั้งมิติร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เข้ารับการดูแลอย่างครบถ้วน กระบวนการรักษาของศูนย์ฯ ออกแบบให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การประเมินและคัดกรอง การวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ไปจนถึงการวางแผนหลังการฟื้นฟู (Discharge Planning) และการป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ (Relapse Prevention) ทั้งหมดนี้ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ปัจจุบันศูนย์ฯ รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 20 เตียง และมีแผนขยายขีดความสามารถในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา The Hills Rehab เชียงใหม่ ให้บริการผู้เข้ารับการดูแลมาแล้วเกือบ 400 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจในมาตรฐานการรักษา และยังตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายหลักด้าน Medical & Wellness Tourism ในระดับภูมิภาค"
แนวโน้มผู้เข้ารับการดูแลในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ของการติดสารเสพติดหลายประเภทพร้อมกัน (Multiple Addictions) การมีปัญหาสุขภาพจิตควบคู่ (Dual Diagnosis) รวมถึงการแพร่หลายของสารเสพติดรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและเคตามีน The Hills Rehab เชียงใหม่ จึงให้ความสำคัญกับบทบาทของครอบครัวในกระบวนการฟื้นตัว พร้อมพัฒนาระบบติดตามผลหลังการรักษาในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปี ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ติดตามดูแลผู้ป่วยต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ The Hills Rehab เชียงใหม่ ได้โดยตรงทางโทรศัพท์หรือ WhatsApp: +66803878577 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ในความเป็นส่วนตัวสูงสุด