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โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์โรคไตเรื้อรังในประเทศไทย
โรคไตเรื้อรังเป็นภัยเงียบที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกต เนื่องจากโรคมักดำเนินไปอย่างช้า ๆ โดยไม่มีอาการชัดเจนในระยะแรก ผลการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรกลุ่มที่ศึกษามีภาวะโรคไตเรื้อรัง แต่มีเพียงประมาณ 3.5% เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพไต ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการตรวจคัดกรองและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และนิ่วในไต ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ การตระหนักรู้ถึงปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพไต


ความท้าทายด้านโภชนาการของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไตสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไต การรับประทานอาหารไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนต้องควบคุมการบริโภคโปรตีน โซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสอย่างใกล้ชิด หากควบคุมมากเกินไปก็อาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนเพลีย น้ำหนักลด และสุขภาพโดยรวมถดถอยลงตามเวลา ความสมดุลระหว่างการควบคุมและการได้รับสารอาหารที่เพียงพอจึงเป็นโจทย์สำคัญ

ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์นมโภชนาการสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพไตจึงได้รับความสนใจจากหลายครอบครัวในไทย ในฐานะทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นโดยไม่เพิ่มภาระให้ไตทำงานหนักเกินไป

แนวทางโภชนาการที่เหมาะสม
นักโภชนาการระบุว่า หลักการสำคัญของโภชนาการสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพไต คือการได้รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม ควบคุมโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ขณะเดียวกันก็ยังต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุอย่างครบถ้วน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาตามแนวคิดนี้คือ Neplus One ซึ่งเลือกใช้นมน้ำเหลือง Colostrum นำเข้าจากอเมริกา ที่ออกแบบให้มีสารอาหารในระดับที่เหมาะสม โดยยังคงคุณค่าของโปรตีน ไขมัน เอนไซม์ วิตามิน และแร่ธาตุที่สำคัญไว้ ขณะที่ควบคุมปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพไต

รายละเอียดของส่วนผสมหลัก
เมื่อพิจารณาส่วนผสมในเชิงลึก ถั่งเช่าทิเบตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสารสำคัญสองชนิดที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อย ได้แก่ Cordycepin ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่อยู่ในความสนใจของงานวิจัยด้านการต้านอนุมูลอิสระ และ Adenosine ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการไหลเวียนโลหิตและการทำงานของเซลล์ ทั้งสองสารนี้เป็นเหตุผลที่ถั่งเช่าได้รับการยกย่องในศาสตร์การดูแลสุขภาพ


ในส่วนของเห็ดหลินจือ เป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมิคุ้มกันและการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายรับมือกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอลงตามวัย ขณะที่แครนเบอร์รีเป็นผลไม้ที่มีสารโปรแอนโทไซยานิดิน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ อันเป็นอวัยวะที่ทำงานร่วมกับไตอย่างใกล้ชิด เมื่อส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกัน จึงช่วยเสริมการดูแลระบบไตและทางเดินปัสสาวะได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังเสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นหลายชนิด ซึ่งได้รับการปรับสัดส่วนเพื่อชดเชยสารอาหารที่ผู้ควบคุมอาหารอาจขาด โดยไม่เพิ่มภาระให้กับไต รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินบีกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนสุขภาพหัวใจ การทำงานของสมอง และระบบย่อยอาหาร

บทบาทของการตรวจคัดกรองและการดูแลเชิงป้องกัน
ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่า การตรวจคัดกรองสุขภาพไตอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง การดูแลโภชนาการที่เหมาะสมควรทำควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพและการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการเป็นเพียงส่วนเสริม ไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้ 


ความเชื่อมโยงระหว่างโรคเรื้อรังกับสุขภาพไต
สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือ โรคเรื้อรังหลายชนิดมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพไตอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงขึ้น เช่นเดียวกับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ การดูแลสุขภาพไตจึงไม่ควรแยกออกจากการดูแลโรคประจำตัวอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์โภชนาการบางชนิดจึงถูกออกแบบให้คำนึงถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคู่ไปด้วย โดยเลือกใช้แหล่งความหวานที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องใส่ใจเรื่องน้ำตาล


ความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ในสังคม
ตัวเลขผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะโรคไตเรื้อรังที่สูงถึงระดับน่ากังวล สะท้อนถึงช่องว่างด้านความรู้และการเข้าถึงการตรวจคัดกรองในสังคมไทย การรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว จึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบของโรค นอกจากนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมยังช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างความตระหนักรู้ในสังคมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบจากโรคไตเรื้อรังในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง: (1) Cha'on U. et al. (2022), Scientific Reports, Nature. (2) Ingsathit A. et al., Thai SEEK Study, Nephrology Dialysis Transplantation, Oxford Academic.

โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล
โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล
โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล
โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล
โรคไตเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย เมื่อการควบคุมอาหารต้องมาพร้อมโภชนาการที่สมดุล