AIT จับมือ 6 องค์กรวิชาชีพชั้นนำ เร่งพัฒนานักวิชาชีพไทยให้พร้อมสำหรับยุค AI

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) กับ 6 องค์กรวิชาชีพชั้นนำของประเทศไทย เพื่อร่วมกันเร่งพัฒนาวิศวกรไทยให้มีความพร้อมสำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และยกระดับขีดความสามารถของนักวิชาชีพไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ องค์กรกำกับมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้ประกอบการ AI เพื่อช่วยให้ประเทศไทยและภูมิภาคสามารถพัฒนาบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรต่าง ๆ ในการนำ AI ไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน
องค์กรพันธมิตรทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ไผ่-ฉี ลี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ นายกสภาวิศวกร นายนพดล ใจซื่อ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
โดยความร่วมมือนี้จะขับเคลื่อนผ่าน AIT School of Professional Intelligence (AITSPIN) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้าน “Professional Intelligence” หรือ “ปัญญาเชิงวิชาชีพ” สำหรับยุค AI
ศาสตราจารย์ ไผ่-ฉี ลี อธิการบดี AIT กล่าวว่า “โลกในปัจจุบันต้องการนักวิชาชีพที่สามารถผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ากับความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างลึกซึ้ง การจัดตั้ง AIT School of Professional Intelligence (AITSPIN) และการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIT ในการมีส่วนร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศไทยและภูมิภาคให้พร้อมรับอนาคต พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของนักวิชาชีพให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตลอดเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา AIT มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงในเอเชีย และผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันยังคงสานต่อพันธกิจดังกล่าวผ่านโครงการและความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักวิชาชีพสามารถคว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทายในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการบริหาร AITSPIN กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิชาชีพของประเทศไทยสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
“นี่ไม่ใช่เพียงการลงนาม MOU แต่เป็นการเชิญชวนให้นักวิชาชีพทั่วประเทศตื่นตัวและพร้อมรับทั้งโอกาสและความท้าทายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ การรวมพลังขององค์กรที่เป็นตัวแทนด้านวิศวกรรม มาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัยของอาคาร ปัญญาประดิษฐ์ และผู้ประกอบการ AI จะก่อให้เกิดแพลตฟอร์มความร่วมมือที่มีพลังในการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการยกระดับวิชาชีพของประเทศเท่านั้น แต่ AI จะส่งผลต่อทุกวิชาชีพ แต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยคนที่เข้าใจงานของตนเอง เข้าใจ AI มีวิจารณญาณทางวิชาชีพ และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรได้ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า Professional Intelligence”
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนพลังของการบูรณาการข้ามภาคส่วนระหว่างองค์กรวิชาชีพ ผู้นำภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักวิจัย และผู้ประกอบการ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในการเตรียมกำลังคนของประเทศไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาชีพเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเร่งการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ความร่วมมือจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเส้นทางการศึกษาระดับปริญญาสำหรับนักวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนา AITSPIN Professional Intelligence Community ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้นำภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาชีพจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์สำหรับยุค AI อย่างยั่งยืน
AITSPIN เป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาสำหรับนักวิชาชีพที่ผสานความเป็นนานาชาติ มาตรฐานทางวิชาการระดับสูง และความยืดหยุ่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้นำและนักวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเข้ากับความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเรือธงของ AITSPIN คือ Master of Science (Professional) in Professional Intelligence ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับนักวิชาชีพที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องหยุดทำงานประจำ ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ผ่านรูปแบบ HyFlex และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ยืดหยุ่น พร้อมรายวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ด้าน AI เข้ากับบริบทวิชาชีพ และโครงการ Capstone ที่เชื่อมโยงกับความท้าทายจริงในสถานที่ทำงาน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่องค์กรได้ทันที