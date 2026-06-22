แวนทีฟ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร และ Scrap Shop เปลี่ยนถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ต่อยอดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 มิถุนายน 2569 - แวนทีฟ ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 70 ปี ประกาศความร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Scrap Shop ร้านรักษ์โลก ผ่านการร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโครงการนำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้วกลับมาเพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิด Upcycling หรือการเพิ่มคุณค่าให้วัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งการล้างไตถือเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยโรคไตสูงที่สุดในโลก ขณะที่ทางเลือกการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยมีอิสระในการใช้ชีวิตลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวยังต้องอาศัยการใช้ถุงน้ำยาล้างไตแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งก่อให้เกิดวัสดุใช้แล้วที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งในแต่ละปีมีการประเมินว่ามีขยะที่เกิดจากถุงน้ำยาล้างไตกว่า 4,000 ตันต่อปี โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยลดปริมาณขยะ พร้อมสร้างมูลค่าใหม่จากวัสดุเหลือใช้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณพอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการใหญ่ แวนทีฟ ประจำประเทศมาเลเซีย ไทย และ เวียดนาม กล่าวว่า “ที่แวนทีฟ
เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อมควรดำเนินไปควบคู่กัน ความยั่งยืนจึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่เรายึดถือในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ในทุกประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงาน โดยที่ผ่านมาแวนทีฟ มาเลเซีย ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านรางวัล Asian Experience Award 2025 และ Green Pharma Innovation Award จากโครงการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไต ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ป่วย สังคม และสิ่งแวดล้อม”
ด้าน เภสัชกรกฤษฎา กิรสมุทรานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการจัดการขยะทางการแพทย์ แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดคุณค่าในหลายด้าน ทั้งการลดปริมาณขยะพลาสติก การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยและคนในชุมชน เราเชื่อว่าการนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในระยะยาว”
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมวิจัย ผู้ริเริ่มแนวคิดในการนำถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพสูงมีความแข็งแรง ทนทาน มีผิวสัมผัสนุ่มนวล มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ Scrap Shop เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนไปพร้อมกัน
“การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการลดขยะ แต่คือการมองเห็นศักยภาพใหม่ในวัสดุที่ถูกมองข้าม ถุงน้ำยาล้างไตเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ การ Upcycle จึงช่วยเปลี่ยนถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ใช้พลังงานน้อย พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมกัน” รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าว
นอกเหนือจากการลดปริมาณขยะพลาสติกแล้ว โครงการยังมีแผนที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตและชุมชน
ผ่านการรับซื้อถุงน้ำยาใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงการจ้างงานในชุมชนเพื่อเตรียมวัสดุสำหรับการแปรรูป
ก่อนนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
แวนทีฟ ในฐานะผู้สนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งเป้าขยายความร่วมมือดังกล่าวในอนาคต
เพื่อเพิ่มการรวบรวมและนำถุงน้ำยาล้างไตจากแวนทีฟที่ใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ ลดปริมาณขยะทางการแพทย์ และสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนผ่านการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
เกี่ยวกับ แวนทีฟ
แวนทีฟ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดรักษาดูแลไตและอวัยวะที่สำคัญ โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตยืนยาวก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives, Expanding Possibilities) ให้กับผู้ป่วยและทีมที่ดูแลทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทีมงานของแวนทีฟได้ทุ่มเทในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต และมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยทั่วโลก
ผ่านการให้บริการมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน แวนทีฟยังคงต่อยอดความเชี่ยวชาญยกระดับประสบการณ์การล้างไตทางช่องท้องผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัย พร้อมมองการณ์ไกลมากกว่าแค่การดูแลโรคไต แต่ยังคำนึงถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาปฏิรูปการรักษาอวัยวะที่สำคัญ แวนทีฟมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการรักษาที่สามารถผสานเข้ากับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และวิถีชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการให้การรักษา ตลอดจนการยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกราย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่แวนทีฟมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vantive.com หรือติดตามผ่านช่องทาง LinkedIn, Facebook, และ YouTube