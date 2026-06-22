คนไทยต้องได้กินของปลอดภัย กรมปศุสัตว์เปิดตัว E-book "เลือกเนื้อ เลือกไข่ อย่างไรให้ OK"

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จึงมอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book เรื่อง "เลือกเนื้อ เลือกไข่สด อย่างไรให้ OK" ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือฉบับประชาชน ในการให้คำแนะนำและเป็นข้อบ่งชี้ สำหรับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสุขอนามัย ภายใต้ "ปศุสัตว์ OK" ตราสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองว่า มีความปลอดภัยผ่านการควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่รวบรวมไข่สด จนได้เนื้อสัตว์ และไข่สดปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้
นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเนื้อหาภายใน E-book "เลือกเนื้อ เลือกไข่ อย่างไรให้ OK" จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจวิธีสังเกตลักษณะทางกายภาพของเนื้อสัตว์ ไม่ว่า เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อสุกร เนื้อโค และไข่สด ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจัดทำเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็นเนื้อสัตว์ และไข่สดแบบที่โอเค และแบบที่ไม่โอเค เช่น การเลือกซื้อเนื้อสุกร โดยแบบโอเค ลักษณะคือ เนื้อนุ่มแน่ ผิวเป็นมัน ไขมันเป็นสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีเมือก เมื่อใช้นิ้วกดต้องไม่เป็นรอยบุ๋มค้าง ส่วนแบบที่ไม่โอเค คือ เนื้อมีสีซีดเกิน หรือคล้ำเกิน เนื้อแห้งแข็ง มีจุดเลือดออก เป็นต้น
พร้อมกันนี้ใน E-book "เลือกเนื้อ เลือกไข่ อย่างไรให้ OK" ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ข้อแนะนำเกี่ยวกับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง อันตรายจากการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ถูกสุขอนามัย หลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดปศุสัตว์ OK รวมถึง การตรวจสอบย้อนกลับมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างยิ่ง
“กรมปศุสัตว์ ขอเน้นย้ำให้ผู้บริโภคสังเกตตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ณ จุดจำหน่าย ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าสินค้าปศุสัตว์เหล่านั้นผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าอ่านข้อมูลและดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มฟรี ผ่าน https://ebook-thai.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าว