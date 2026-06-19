ร้องเพลงไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่คือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเสียงและคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายหรือผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป กำลังเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วที่สุด
เมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย หลายคนมักนึกถึงการดูแลหัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง หรือการป้องกันโรคเรื้อรัง แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่มักถูกมองข้าม นั่นคือ “สุขภาพเสียง” ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเริ่มมีอาการเสียงเบาลง พูดแล้วเหนื่อย เสียงสั่น หรือควบคุมการออกเสียงได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ทั้งระบบหายใจ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท รวมถึงกล่องเสียงและสายเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ
แม้ปัญหาเหล่านี้อาจไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่กลับส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสาร ความมั่นใจ การเข้าสังคม และคุณภาพชีวิต หลายคนเริ่มพูดน้อยลง หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม หรือสูญเสียความมั่นใจในการแสดงออกโดยไม่รู้ตัว
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่อง “Vocal Longevity” หรือการดูแลสุขภาพเสียงระยะยาว จึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยมองว่าสุขภาพเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ไม่ต่างจากการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพสมอง และสุขภาพจิต ดร.ศรินทร์ จินตนเสรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Voice Science และ Healthy Aging ในด้านการพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังแห่งเสียงเพลง จึงได้ริเริ่มโครงการ Sing To Stay Young หรือ “ชะลอวัยด้วยการร้องเพลง” ซึ่งใช้การร้องเพลงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัย ผ่านการออกกำลังกายเสียง การดูแลสุขภาพเสียง และการสร้างกิจกรรมทางสังคมที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
ดร.ศรินทร์ ได้อธิบายว่า หัวใจสำคัญของโครงการคือแนวคิด Vocal Gym หรือการออกกำลังกายเสียง เปรียบเสมือนการพาร่างกายเข้าฟิตเนส แต่เป็นการฝึกระบบเสียง ระบบหายใจ และการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงที่ออกแบบให้เหมาะกับผู้สูงวัย ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกการหายใจ การควบคุมเสียง การประสานงานของร่างกาย การออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียง ตลอดจนการฝึกใช้เสียงในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า “เสียงที่ดีไม่ได้เกิดจากลำคอเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งร่างกาย” ดร.ศรินทร์กล่่าว
นอกจากการออกกำลังกายเสียงแล้ว โครงการยังให้ความสำคัญกับ Vocal Hygiene หรือการดูแลสุขภาพเสียงในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้เสียงอย่างเหมาะสม การพักเสียง การดูแลการหายใจ การดื่มน้ำ และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาเสียงในระยะยาว
เมื่อการออกกำลังกายเสียงและการดูแลสุขภาพเสียงทำงานร่วมกัน จึงนำไปสู่แนวคิด Vocal Well-being หรือสุขภาวะด้านเสียง ซึ่งไม่ได้มองเพียงคุณภาพของเสียง แต่รวมถึงความมั่นใจในการสื่อสาร การมีส่วนร่วมทางสังคม และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงวัย
กิจกรรมภายในโครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร้องเพลงร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นพื้นที่ของการพบปะ พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ
“จากประสบการณ์การสอนร้องเพลงและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมจำนวนมากสะท้อนว่ารู้สึกมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น กล้าใช้เสียงมากขึ้น มีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมองว่าการร้องเพลงกลายเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน” ดร.ศรินทร์ กล่าว
ดร.ศรินทร์ จินตนเสรี Vocal Coach และผู้พัฒนาหลักสูตรการออกกำลังกายเสียงสำหรับผู้สูงวัย ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโครงการ Sing To Stay Young ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงศิริราชอาวุโส โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้บริหารบ้านดนตรี Sarin Music Home ได้พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านการใช้เสียง การร้องเพลง และการส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพเสียงของตนเองได้อย่างยั่งยืน “เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงทำให้ผู้สูงอายุร้องเพลงได้ แต่คือการช่วยให้พวกเขายังคงสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีส่วนร่วมกับสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว”
ในวันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย การดูแลสุขภาพเสียงอาจเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ช่วยให้ผู้คนไม่เพียงมีอายุยืนขึ้น แต่ยังสามารถใช้ชีวิต สื่อสาร และเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างได้อย่างมีความหมายในทุกช่วงวัย
ผู้ที่สนใจแนวคิดการออกกำลังกายเสียงเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพเสียงสำหรับผู้สูงวัย และกิจกรรมของโครงการ Sing To Stay Young สามารถติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ จาก Sarin Music Home ได้ทาง Facebook Page : Sarin Music Home หรือ www.sarinmusichome.com เพื่อร่วมสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพและมีพลังในการสื่อสารอย่างยั่งยืน