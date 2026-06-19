กระทรวง อว.จับมือ ปตท.ดึง 3 สถาบันอุดมศึกษา “สถาบันวิทยสิริเมธี - ม.หอการค้าไทย - ม.กรุงเทพ” สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่จับต้องได้จริง ดึงคนเก่งสายวิทยาศาสตร์ สายธุรกิจและสายการออกแบบมารวมพลังในโครงการ Future Founders Bootcamp 2026
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Future Founders Bootcamp 2026 ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก VISUP, TED Fund, Techsauce, NIA, iNT และ KMUTNB เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องพลังไทย ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. มีนโยบายสำคัญในการมุ่งเน้น “การพัฒนาคนสมรรถนะสูง และการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งความท้าทายที่สุดในปัจจุบันคือการทลายกำแพงระหว่างศาสตร์และสถาบัน เพื่อเปลี่ยนการเรียนในตำราสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่จับต้องได้จริง การเกิดขึ้นของโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่งานฝึกอบรมทั่วไป แต่เป็นภาพสะท้อนของนโยบาย Deep Tech Commercialization ที่มุ่งนำงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมาต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับประเทศ ซึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคือความตั้งใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่นำ “จุดแข็งที่สุด” ของตนมาร้อยเรียงเป็นหลักสูตรได้อย่างไร้รอยต่อ เริ่มจาก สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เสาหลักด้านการวิจัยที่พาน้องๆ ลงพื้นที่ EECi เพื่อจุดประกายเทคโนโลยีขั้นสูง ผสานกับ Harbour.Space@UTCC พื้นที่ Sandbox ของการศึกษาไทยที่นำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการสร้างแบรนด์มาเจียระไนไอเดีย และเติมเต็มด้วย BUSEM มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่โดดเด่นด้านการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนไอเดียสู่ธุรกิจจริงผ่านงาน Demo Day โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือทุกทีมต้องมีนักศึกษาจากทั้ง 3 สถาบันผสมผสานกัน ซึ่งถือเป็นโมเดลการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่สมบูรณ์แบบ เพราะผู้ประกอบการแห่งอนาคตต้องเกิดจากการรวมพลังของคนเก่งสายวิทยาศาสตร์ สายธุรกิจ และสายการออกแบบ
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ยิ่งไปกว่านััน โครงการจะสำเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่าง ปตท. และเครือข่ายนวัตกรรมมากมาย อาทิ VISUP, TedFund, Techsauce, NIA, iNT และ KMUTNB ที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องเครือข่ายและทุนสนับสนุน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ร่วมโครงการจะได้รับโอกาส Fast-track เข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะระดับประเทศต่อไป
“กระทรวง อว. ขอยืนยันความพร้อมในการเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) เพื่อผลักดัน Sandbox และกลไกใหม่ ๆ ในการยกระดับการศึกษาไทยและเปลี่ยนทุกไอเดียของเยาวชนให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ต่อไป” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ด้าน นายบุรณิน กล่าวว่า โครงการ Future Founders Bootcamp 2026 จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเทคโนโลยี การตลาด และการเงินการลงทุน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การสร้างธุรกิจแห่งอนาคต โดย ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินงานมากว่า 48 ปี ยังคงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
“ปตท. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ปตท. กล่าว