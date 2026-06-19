ICT Silpakorn Showcase 2026 เปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพนักศึกษา ผ่านเกม แอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ธุรกิจดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “ICT Silpakorn Showcase in Collaboration with SICTAS 2026” เพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอศักยภาพของนักศึกษา หลักสูตร และแนวทางการเรียนรู้ของคณะ ผ่านผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบ นิเทศศาสตร์ ธุรกิจดิจิทัล เกม แอนิเมชัน สื่ออินเทอร์แอคทีฟ และคอนเทนต์สร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–17 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
งาน ICT Silpakorn Showcase จัดขึ้นร่วมกับ SICTAS 2026 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเชื่อมโยงผลงานและการเรียนรู้ของนักศึกษาเข้ากับเวทีทางวิชาการและสร้างสรรค์ในระดับที่กว้างขึ้น พร้อมสื่อสารบทบาทของคณะ ICT Silpakorn ในการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การออกแบบ การสื่อสาร และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ภายในงาน ผู้เข้าชมได้พบกับผลงานจากหลากหลายหลักสูตรของคณะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงสะท้อนการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การออกแบบ การผลิตสื่อ การเล่าเรื่อง การใช้เทคโนโลยี ไปจนถึงการสร้างผลงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมและตอบโจทย์โลกดิจิทัลในปัจจุบัน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือโซนผลงานเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ ที่นำเสนอผลงานของนักศึกษาผ่านเกมและประสบการณ์ดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ เช่น Toy’s Dream เกม 2D side-scrolling puzzle platformer ที่เล่าเรื่องผ่านโลกของของเล่นและจินตนาการ, Parasite เกมไซไฟ-สยองขวัญเชิงปริศนา, Startup! Buddy Doll เกมบริหารจัดการแนวแฟนตาซี และ O.U.R.S เกม 3D action-arcade ที่ใช้กลไกการเล่นแบบอินเทอร์แอคทีฟ นอกจากนี้ยังมีผลงานกลุ่ม Ctrl5Play Interactive 2026 เช่น Ocean Canvas และ Code Canvas ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ดิจิทัลโดยตรง
ในส่วนของแอนิเมชัน งานนี้มีการจัดฉายผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันคัดสรรจากจุลนิพนธ์และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา จำนวน 13 เรื่อง ซึ่งสะท้อนทักษะด้านการเล่าเรื่อง การออกแบบตัวละคร ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการผลิต และการสื่อสารผ่านสื่อแอนิเมชัน ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นกระบวนการทำงานของนักศึกษาตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การเขียนบท การออกแบบภาพ การสร้างตัวละคร ไปจนถึงการผลิตผลงานสำเร็จในระดับจุลนิพนธ์
ด้านนิเทศศาสตร์ มีการจัดแสดงและจัดฉายผลงานคัดสรรจากสาขานิเทศศาสตร์ ทั้งตัวอย่างภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ โชว์รีลผลงานนักศึกษา และผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีต่าง ๆ เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านการเล่าเรื่อง การผลิตสื่อ การสร้างคอนเทนต์ และการสื่อสารกับผู้ชมในหลากหลายบริบท โดยผลงานในโซนนี้ครอบคลุมการเรียนรู้จาก 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาพยนตร์ สื่อทัศน์ การโฆษณา ลูกค้าสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์บูรณาการ
อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือ Digital Design & Business Showcase ซึ่งนำเสนอผลงานจากสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ผ่านทั้งจอฉายผลงาน มุมทดลองใช้งานอินเทอร์แอคทีฟ และผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ประสบการณ์ดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัล ตัวอย่างผลงาน เช่น Local Product Digital Platform, EcoCycle Solution, Seennature SME Brand Platform, Smart Equipment Management System และ Digital Media Creation for Business ซึ่งสะท้อนการผสานความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี ข้อมูล และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาและโอกาสใหม่ให้กับองค์กร ผู้ประกอบการ และสังคมดิจิทัล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผลงานเด่นด้านดิจิทัลคอนเทนต์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง Mythophobia “ผีอาเซียน” หรือ Metaverse of ASEAN Ghosts ซึ่งต่อยอดตำนานและความเชื่อพื้นถิ่นของอาเซียนสู่การสร้างจักรวาลเนื้อหารูปแบบใหม่ โดยผสานวัฒนธรรม การเล่าเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล และการออกแบบประสบการณ์ เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นคอนเทนต์สร้างสรรค์ในบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล
งาน ICT Silpakorn Showcase ยังทำหน้าที่เสมือนพื้นที่ Open House ให้ผู้สนใจ นักเรียน ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ทำความรู้จักคณะ ICT Silpakorn อย่างใกล้ชิด ผ่านการชมผลงานจริงของนักศึกษา การพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน และการเห็นภาพรวมของการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง Creativity, Technology และ Communication
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ งานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเห็นตัวอย่างผลงานจริงของรุ่นพี่ เข้าใจบรรยากาศการเรียนรู้ และค้นพบแนวทางอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจะสนใจเกม แอนิเมชัน ภาพยนตร์ คอนเทนต์ สื่อดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ หรือการสื่อสารสร้างสรรค์ ส่วนผู้ปกครองได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการเรียนในคณะ ICT Silpakorn ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเทคโนโลยีหรือการใช้เครื่องมือดิจิทัล แต่เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้านผ่านการลงมือทำจริง การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดสู่โลกอาชีพได้
ICT Silpakorn Showcase in Collaboration with SICTAS 2026 จึงเป็นมากกว่านิทรรศการผลงานนักศึกษา แต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะพื้นที่แห่งการหลอมรวมความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมออกแบบอนาคตของโลกดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้สนใจสามารถติดตามภาพบรรยากาศ ผลงาน และวิดีโอประมวลภาพจากงาน ICT Silpakorn Showcase in Collaboration with SICTAS 2026 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/share/v/1FkiPnZPnS/?mibextid=wwXIfr