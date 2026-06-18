เปิดลงทะเบียนแล้ว “เวทีขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้วยข้อมูลคาร์บอน (Climate Intelligence Forum 2026: Driving Climate Action Through Data-Driven Resilience and Eco-Efficiency)”
สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ขอเชิญชวนผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความสนใจในด้านความยั่งยืนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เข้าร่วม “งาน Climate Intelligence Forum 2026” เวทีเสวนาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยข้อมูลคาร์บอน พร้อมทั้งการเปิดตัวแพลตฟอร์มการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ใช้ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการประเมินเพิ่มเติมในมิติของผลิตภัณฑ์ (CFP) และโครงการ (Project) โดยงานนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นมุมมองความสำคัญของข้อมูลคาร์บอนเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ผ่านการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00–16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Hall of INTANIA) ชั้น 1 ตึก 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถ ลงทะเบียนผ่าน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลลิตา 081-297-6268 หรือ คุณปณิชา 081-979-7609 (สื่อสารมวลชน)