เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย ของเสียที่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสมส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ หากปล่อยให้วงจรการบริโภคแบบใช้แล้วทิ้งดำเนินต่อไป ปัญหาขยะจะยิ่งสะสมมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติก็ลดลงเร็วกว่าที่ควร ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มปรับบทบาท จากการเป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว มาให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดของเสียในกระบวนการผลิต ทำให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในชุมชนมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับคนในพื้นที่
โรงงานรวงข้าว จึงริเริ่มโครงการการจัดการขยะเพื่อชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปกำจัด และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียน โดย โรงงานรวงข้าว อธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ “ESG for Community” ชวนน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านสระกอไทร กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก รวมถึงชาวชุมชนบ้านไทรงาม รวมกว่า 300 คน มาเรียนรู้วิธีจัดการขยะและวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ไปจนถึงการนำของเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ในครัวเรือนและในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มรายได้จากการคัดแยกขยะ รวมถึงการนำเศษขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยและทำแปลงผักเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน
อีกหนึ่งตัวอย่างคือ โครงการ “Green Cone” โดยโรงงานรวงข้าว หลักชัยค้าสุรา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าโขลง นำเศษอาหารจากมื้ออาหารกลางวันภายในโรงเรียน ไปผ่านกระบวนการหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใชเปรับปรุงดินและส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืน นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะอาหารแล้ว ยังสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับโรงเรียนและชุมชน
การจัดการขยะเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน หากพวกเราทุกคนช่วยกันลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ตัวอย่างของโรงงานรวงข้าวที่ร่วมมือกับชุมชนในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การลดปริมาณขยะหรือดูแลสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและส่งต่อแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กันไปอย่างยั่งยืน
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