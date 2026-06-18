เปิดมุมมองใหม่ของการมองเห็นกับ “BEYOND LASIK” โดย THE SiGHT ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

THE SiGHT ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนเปิดประสบการณ์การดูแลสายตายุคใหม่ ผ่านงาน “BEYOND LASIK THE SiGHT ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ WHERE INNOVATION MEETS EXCELLENCE” ภายใต้แนวคิด “เดินทางสู่ความชัด ด้วยเทคโนโลยีและการดูแลที่เข้าใจคุณ” ที่พร้อมพาทุกคนก้าวไปไกลกว่าความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสายตา
พบกับ EXPERIENCE SHOWCASE ที่สะท้อนมาตรฐานการดูแลของ THE SiGHT ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย กระบวนการประเมินรายบุคคล และการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราช พร้อมกิจกรรม interactive experiences, doctor talks และ wellness activities ที่เชื่อมโยงคุณภาพการมองเห็นเข้ากับการใช้ชีวิตในระยะยาว โดยมีไฮไลต์กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
· RE-DEFINE: BEYOND LASIK Talk Session โดยทีมแพทย์ THE SiGHT พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ที่จะมาถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริง
· RE-VISION: DOCTOR EXCLUSIVE TALK พูดคุยกับทีมแพทย์ศิริราชแบบใกล้ชิด เจาะลึกทุกข้อสงสัยเรื่องสายตา (รับจำนวนจำกัด)
· RE-THINK: EXPERIENCE SHOWCASE เปิดประสบการณ์เทคโนโลยี ReLEx Pro ผ่าน Exhibition Zone
· RE-BALANCE: YOGA SESSION & MINI TALK กิจกรรม Wellness และ Facial Yoga Workshop โดย “ครูเอก พงศ์พิพัฒน์” พร้อม Mini Talk ดูแลสุขภาพดวงตาในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ พูดคุยกับทีมแพทย์แบบใกล้ชิด ร่วมกิจกรรม Wellness และลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุด 3,500 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00-17.00 น. ณ SPHERE GALLERY, ศูนย์การค้า EMSPHERE ชั้น 2 งานนี้เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานเดียวสำหรับทุกคนที่อยากเคลียร์ชัดเรื่องสายตา และค้นหาทางเลือกที่เหมาะกับตัวเองที่สุด ผ่านมาตรฐานการดูแลจาก THE SiGHT ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ลงทะเบียนเพื่อเข้างานล่วงหน้าได้ที่นี่ https://forms.gle/WdFTqkaNdxhQPGXw7 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง โทร. 02-419-2487 / FB: The SiGHT by SiPH / Line official: https://lin.ee/nLdkq8I และ Website: www.siphhospital.com