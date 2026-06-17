พช. ยกทัพกูรู เดินหน้าคัดสรรสุดยอด OTOP ปี 69 ​

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ติวเข้มคณะกรรมการและคณะทำงาน การคัดสรร OTOP Product Champion ปี 2569 เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการพิจารณาให้ค่าคะแนนคัดสรรจัดระดับผลิตภัณฑ์ หรือ การให้ระดับดาว 1 – 5 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยการคัดสรรฯ ระดับประเทศ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 28 กรกฏาคม 2569 นี้ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี คาดปีนี้ จะมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าคัดสรรฯ กว่า 17,000 ผลิตภัณฑ์
วันนี้ (17 มิ.ย.2569) นายไพโรจน์ โสภาพร รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงคณะกรรมการ/คณะทำงาน การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนกว่า 300 คน เข้ารับฟัง ณ ห้องฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การคัดสรร OTOP Product Champion หรือ OPC ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า พร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการตลาดในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสำคัญของประเทศร่วมพิจารณาคัดสรรในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างรอบด้าน โปร่งใส และสะท้อนมาตรฐานที่แท้จริงของสินค้าไทย ประกอบด้วย
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับผิดชอบการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับผิดชอบการคัดสรรฯผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
2. กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
3. กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
4. กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมและต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเอง สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2569 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร