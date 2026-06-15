นักศึกษา อก.มช. สร้างชื่อระดับประเทศ คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน คว้าถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ ในเวที Food Innovation Contest 2026

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีการแข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ "Food Innovation Contest 2026" โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมกวาดรางวัลสำคัญอีกหลายรายการ ตอกย้ำศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารและความเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 โดยทีม Ache-V จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้สำเร็จ นับเป็นการครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานช็อกโกแลต พัฒนาจาก "เมล็ดกระบก" พืชพื้นบ้านไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดีต่อสุขภาพ และไม่เติมน้ำตาล ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมองหาทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
สมาชิกทีม Ache-V ประกอบด้วย นางสาวณัฐกฤตา วงศ์คำพา นางสาวพิชชาพร พรรณรายน์ และนางสาวพิทยาภรณ์ จินะเป็งกาศ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย และอาจารย์ ดร.พิพรรธ ตั้งใจดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กานเวลา ช็อกโกแลต จำกัด
นอกจากนี้ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานของทีม Vega-Nest ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันที่อุดมด้วยพรีไบโอติกจากหอมหัวใหญ่ โดยใช้เทคนิคพิเศษในการขึ้นรูปให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายรังนก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ
ทีม Vega-Nest ประกอบด้วย นางสาวณัฐณิชา เสียงดัง นางสาววริศรา เพียศรีวิชัย นางสาวฟ้าใส ทองสุก และนางสาวกานต์ศุภางค์ แก้วแดง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย และอาจารย์ ดร.พิพรรธ ตั้งใจดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด และ FIN
อีกหนึ่งความสำเร็จคือรางวัล Popular Vote ที่ทีม Happy Tummies จากสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับจากผลงาน Ice Cream Sandwich ที่ผสานอัตลักษณ์วัตถุดิบและรสชาติของภาคเหนือเข้ากับแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ พร้อมคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่หลากหลาย จนได้รับความนิยมและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงาน
สมาชิกทีม Happy Tummies ประกอบด้วย นางสาวพรวิมล วิเชียรสมุทร นายภาคินัย บุตรโสภา นางสาวสุภาวดี แซ่ตั้ง นางสาวอัจฉรียา เจดีย์แปง นางสาวณัฐธินันท์ คงอยู่ และนางสาวอรภัคนภา ปิ่นแก้ว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต