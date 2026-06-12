กรมลดโลกร้อน ชู “บางบาลโมเดล” นวัตกรรมเชิงนโยบาย ปธส. 13 รับมือวิกฤตโลก สร้างภูมิคุ้มกันสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปธส. 13) จัดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ (IS Conference Day) ภายใต้แนวคิด “Towards Climate Resilience จากบางบาลสู่อนาคตที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดาริกา ศรัณย์เกตุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จากยุทธศาสตร์ชาติสู่ภูมิอากาศใหม่ : ทิศทางประเทศไทยในการรับมือ Climate Change"
ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและคาดการณ์ยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และระบบสุขภาพ ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” (Climate Resilience) ในทุกระดับ สำหรับหลักสูตร ปธส. รุ่นที่ 13 มีผู้อบรมรวม 74 ท่าน ได้ร่วมมือกันศึกษาเชิงลึกผ่านสารนิพนธ์ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย
อย่างอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้จริงผ่าน 7 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการปรับตัว (Adaptation) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ด้านการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้านการเงินสีเขียว (Financial) ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) “ผลงานในวันนี้ไม่ใช่เพียงจุดสิ้นสุดของการศึกษา แต่เป็น 'นวัตกรรมเชิงนโยบาย' ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปฏิบัติได้จริง และจะเป็นฟันเฟืองทรงพลังในการขยายผลต้นแบบ 'บางบาลโมเดล' ไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ”
ด้าน นางสาวดาริกา ศรัณย์เกตุ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้เน้นย้ำในปาฐกถาพิเศษว่า ปัญหา Climate Change ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากไทยพึ่งพิงฐานทรัพยากรสูงในภาคเกษตรและการท่องเที่ยว ทำให้มีความเปราะบางติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมุ่งบูรณาการระหว่าง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” และ พันธกรณีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 (Net Zero 2050) โดยเน้นย้ำเสาหลักสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนผ่านทางกฎหมายและนโยบายการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน (Climate Adaptation & Resilience): ที่มีการบูรณาการแผนการปรับตัวแห่งชาติ (NAP) เข้ากับ 6 ภาคส่วนเสี่ยง (ท่องเที่ยว, เกษตรและความมั่นคงอาหาร, สาธารณสุข, การจัดการน้ำ, ทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐาน) การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติ ที่มีการตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับภาคเอกชน
ดังนั้น การมุ่งมั่นรับมือกับสภาพภูมิอากาศใหม่ ต้องร่วมกันยกระดับเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ช่วยลดความเสียเปรียบทางการค้าจากมาตรการสากล และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ ภายใต้การทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างงานสีเขียว และส่งต่อประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต