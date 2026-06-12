‘สมเด็จพระสังฆราช’ มีพระดำริให้ปรับรูปแบบกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความว่า อนุสนธิ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศล ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ ประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบท และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช นั้น
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มีหนังสือที่ สสร. 0320/2569ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ๒๕๖๙ เรื่อง ประทานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศล ความว่า
“ตามที่ รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๙๙ พรรษา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั้น
การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2569 ทรงกอปรด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และมหาชนทั่วหน้าเหลือคณานับ ทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนา กล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
Advertisement
1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ 13-29 มิถุนายน 2569 ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่า
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบท ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศล ภายหลังทำวัตรค่ำทุกวัน
2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ “13 รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา” โดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
3. กิจกรรมอื่นๆ ให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก