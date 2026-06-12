ผจญภัยกับโรงภาพยนตร์ 5D ผ่านหนัง 5 มิติ 3 เรื่องรวด “การผจญภัยของฟ็อกซ์ – ผู้พิทักษ์แห่งทะเลทราย – ซิ่งฝ่าทะเลทรายพิชิตดาการ์” สนุกเหมือนเข้าไปอย่าในเหตุการณ์จริงกับ “5D Mixed Reality Experience” แล้วไปสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ผ่านแว่น RokidMax Pro สำรวจทุกซอกมุมของพิพิธภัณฑ์ ก่อนไปชมความงามของ Hidden Paradise : ธรรมชาติสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน” ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.คลอง 5 ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า NSM เปิดตัว“นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” ใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดในการพัฒนา “5D Mixed Reality Experience” และ Hidden Paradise มาจากการตั้งคำถามว่า “จะทำอย่างไรให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป” NSM จึงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนจากการอ่านหรือฟังเพียงอย่างเดียว ให้ผู้เข้าชมได้ “สัมผัส” และ “มีส่วนร่วม” กับวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์เสมือนจริงที่ทั้งตื่นตา สนุก เข้าใจได้ง่าย มีความทันสมัย สอดรับกับโลกแห่งอนาคต และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า โดย “นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” มี 3 ไฮไลต์สำคัญที่ทั้งตื่นตาและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ไฮไลต์แรก คือ “โรงภาพยนตร์ 5D” ณ โซนทะเลทราย ซึ่งนำเทคโนโลยีภาพยนตร์เสมือนจริงมาผสมผสานเอฟเฟกต์พิเศษ พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและธรรมชาติได้อย่างสมจริง ผ่าน 3 เรื่องราวหลัก เรื่องละกว่า 20 นาที ได้แก่ 1. “การผจญภัยของฟ็อกซ์” สำรวจ 7 ชีวนิเวศของโลก สัมผัสความแตกต่างของสภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น 2.เรื่อง “ผู้พิทักษ์แห่งทะเลทราย” สนุกไปกับภารกิจล่าตราศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้ความหลากหลายของทะเลทราย และ 3.เรื่อง “ซิ่งฝ่าทะเลทรายพิชิตดาการ์” สัมผัสความเร้าใจของการแข่งขันแรลลี่ระดับโลก ฝ่าผืนทะเลทรายสุดท้าทายผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในทะเลทราย ทั้ง 3 เรื่องราว ผู้ชมจะเสมือนได้เข้าไปผจญภัยด้วยตัวเองจากระบบ 5D
ไฮไลต์ที่สอง ได้แก่ “Mixed Reality Journey” เปิดประสบการณ์ใหม่ของการสำรวจพิพิธภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี Mixed Reality ผ่านแว่น RokidMax Pro ที่จะเปลี่ยนทุกก้าวของคุณให้เต็มไปด้วยภาพเสมือนจริงสุดตื่นตา ผ่าน 30 จุดสำคัญภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ กิจกรรม “Hidden Paradise : ธรรมชาติสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวระบบนิเวศขนาดเล็กและความหลากหลายทางชีวภาพใกล้ตัว ผ่านพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ Hidden Home-สำรวจบ้านและที่หลบซ่อนของสิ่งมีชีวิตในสวน, Hidden Life-เรียนรู้ชีวิตเล็ก ๆ ที่เชื่อมโยงกันในระบบนิเวศรอบบ้าน, Hidden Sound-ชวนฟังเสียงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบสวน, Hidden Clues-ชวนสังเกตร่องรอย ลวดลาย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต และ Hidden Diary บันทึกธรรมชาติ ชวนสังเกต มอง ฟัง ดม สัมผัส และบันทึกในแบบฉบับของตัวเอง
ผู้ชมจะได้พบกับการจำลองลุ่มน้ำต่างๆ ของประเทศไทยมาไว้ให้ชม อาทิ ทุ่งน้ำหลากบางประกง -ลำธารลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก – คลองเชื่อมต่อชายฝั่งทะเลตะวันออก - ลำธารลุ่มน้ำแม่กลอง – พรุโต๊ะแดง เป็นต้น และยังได้ชมปูแวมไพร์หรือปูแสมภูเขา ปูขนาดเล็กประมาณ 1.3 ซม.หรือประมาณเหรียญบาท หรือผีเสื้อนานาชนิด เป็นต้น
ที่สำคัญยังมีการจัดแสดง “แมลงหางดีดพระรามเก้า” แมลงชนิดใหม่ของโลก ที่ถูกค้นพบครั้งแรกโดยทีมนักวิจัยของ NSM มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสถานที่ค้นพบ คือ บริเวณสวนป่า ณ ตึกพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
“อยากเชิญชวนครอบครัว พี่น้องประชาชน นักเรียน นิสิน นักศึกษามาชมนิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” ที่เป็นการผสาน “ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” เข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ “สัมผัส” และ “มีส่วนร่วม” กับวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงผ่านประสบการณ์เสมือนจริงที่ทั้งตื่นตา สนุก และเข้าใจได้ง่าย เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นายสุวรงค์ กล่าว
มาสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำครั้งนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น (ปิดทำการทุกวันจันทร์) สอบถามโทร.02 - 577 -9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSMThailand