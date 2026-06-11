‘ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้’ CPF ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย รพ.มหาราชนครราชสีมา

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ประธานมูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมรักษ์ จองสุวรรณ ผู้จัดการภาคทีมขาย พร้อมคณะจิตอาสา เป็นผู้แทนมอบ
เงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” ที่จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมอุดหนุนอาหารคุณภาพมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย ในราคาพิเศษ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่ร่วมอุดหนุนอาหารคุณภาพในราคาคุ้มค่า พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย สะท้อนพลังแห่งการแบ่งปันที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม