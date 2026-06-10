วันคล้ายวันประสูติ 99 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จออกเพื่อถนอมพระอนามัย เปิดพระวิหารวัดราชบพิธฯ ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป 21-25 มิถุนายนนี้

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช งดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะ พร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่ 21- 25 มิถุนายน
วันนี้ (10 มิ.ย.) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัย คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประทานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันอาทิตย์ ที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ทั้งนี้ การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะ ให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัด
สำหรับคณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็น ตามบริบทที่เหมาะสม โดยเน้นความเรียบง่าย และคำนึงถึงสาธารณประโยชน์