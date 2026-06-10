เฉลิมพระเกียรติ “กรมสมเด็จพระเทพฯ 72 พรรษา” ครม.เห็นชอบหลักการจัดตั้ง “สถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน” ตามที่กระทรวง อว.เสนอเพื่อสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษา “ยศชนัน” เผยเป็นการยกฐานะจาก มทร.ล้านนา น่านสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีมาตรฐานระดับสากลและการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่มีคุณภาพสูง”
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.69 ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน ตามที่กระทรวง อว.เสนอ เพื่อเปิดทางสู่การยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา น่าน เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งในขั้นตอนต่อไป
“การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2570 อีกทั้งยังเป็นการสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวและว่า
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านจะได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่มีคุณภาพสูง” ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัว ทันสมัย และสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศ
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวอีกว่า การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน ไม่ใช่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ แต่เป็นการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อต่อยอดศักยภาพเดิมให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีมาตรฐานระดับสากล ขณะนี้ กระทรวง อว.ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนงานโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างรอบด้าน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
“หลังจาก ครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว กระทรวง อว.จะเร่งดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน รวมทั้งกำหนดรายละเอียดด้านโครงสร้างการบริหาร การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นต้นแบบการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว