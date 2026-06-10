“ศรีญาดา” ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว.เปิดนิทรรศการ “5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.ชื่นชมสนุกครบถ้วนทั้ง 5 ประสาทสัมผัส “รูป - รส - กลิ่น - เสียง – สัมผัส”

“ศรีญาดา” ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว.เปิดนิทรรศการ “5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ชื่นชมสนุกครบถ้วนทั้ง 5 ประสาทสัมผัส “รูป - รส - กลิ่น - เสียง – สัมผัส” เตรียมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษา รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience” และกิจกรรม “Hidden Paradise” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM คณะผู้บริหาร NSM ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนานและเป็นกันเอง
ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ได้กล่าวเปิดงานว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต กระทรวง อว.ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างกำลังคนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การนำเทคโนโลยีอย่าง 5D และ Mixed Reality มาใช้ในพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเข้าถึงง่าย แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม พร้อมเสริมทักษะแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน กิจกรรม ‘Hidden Paradise’ ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
จากนั้นทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ได้เข้าโรงภาพยนตร์ 5D ณ โซนทะเลทราย ซึ่งนำเทคโนโลยีภาพยนตร์เสมือนจริงมาผสมผสานเอฟเฟกต์พิเศษผ่านแว่นตา 3D ชมภาพยนต์เรื่อง “การผจญภัยของฟ็อกซ์” การสำรวจ 7 ชีวนิเวศของโลก ซึ่งให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าไปผจญภัยด้วยตัวเอง และเข้าชมโซน “Mixed Reality Journey” เปิดประสบการณ์ใหม่ของการสำรวจพิพิธภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี Mixed Reality ผ่านแว่น RokidMax Pro ที่จะเปลี่ยนทุกก้าวของคุณให้เต็มไปด้วยภาพเสมือนจริงสุดตื่นตาผ่าน 30 จุดสำคัญภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ต่อมา เข้าชมกิจกรรม “Hidden Paradise : ธรรมชาติสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวระบบนิเวศขนาดเล็กและความหลากหลายทางชีวภาพใกล้ตัว ผ่านพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ Hidden Home-สำรวจบ้านและที่หลบซ่อนของสิ่งมีชีวิตในสวน, Hidden Life-เรียนรู้ชีวิตเล็ก ๆ ที่เชื่อมโยงกันในระบบนิเวศรอบบ้าน, Hidden Sound-ชวนฟังเสียงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบสวน, Hidden Clues-ชวนสังเกตร่องรอย ลวดลาย และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต และ Hidden Diary บันทึกธรรมชาติ ชวนสังเกต มอง ฟัง ดม สัมผัส และบันทึกในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมจัดแสดง “แมลงหางดีดพระรามเก้า” (ชื่อวิทยาศาสตร์ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖 sp. nov. ) แมลงชนิดใหม่ของโลก ที่ถูกค้นพบครั้งแรกโดยทีมนักวิจัยของ NSM มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ให้สัมภาษณ์ว่า นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise ให้ความสนุกครบถ้วนทั้ง 5ประสาทสัมผัสคือ รูป - รส - กลิ่น - เสียง - สัมผัส พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ทันสมัยและสนุกไม่แพ้ประเทศใดๆ อยากให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนมาเข้าชมกันมาก ๆ เพราะสนุกและได้ความรู้
นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise เปิดให้เข้าชมแล้วที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น (ปิดทำการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียด โทร.02 - 577 - 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSMThailand