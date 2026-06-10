xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ เดินหน้าสร้างมาตรฐานการศึกษานานาชาติยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “Education for Life” หรือ “การศึกษาเพื่อชีวิต” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรอบด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคต ไม่ใช่เพียงเพื่อความสำเร็จทางวิชาการหรือผลสอบเท่านั้น

โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนจันทน์ ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดสอนหลักสูตรบริติชตั้งแต่ระดับ Early Years จนถึง Year 13 ครอบคลุมทั้ง IGCSEs และ A-Levels พร้อมเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียนในทุกมิติ

David Figes Founding Principle โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ว่า ““ที่ Aster เราเชื่อว่าการศึกษาควรไปไกลกว่าความสำเร็จทางวิชาการ เป้าหมายของเราคือการเตรียมให้นักเรียนมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกอย่างมีวิจารณญาณ นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งเน้น ‘Education for Life’ ไม่ใช่เพียงผลการสอบ”
 
“แม้หลักสูตรของเราจะอ้างอิงจากระบบการศึกษาของอังกฤษ แต่เราได้ต่อยอดผ่านการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง นักเรียนไม่ได้เรียนเพียงทฤษฎี แต่ได้ประยุกต์องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการค้นคว้าในบริบทที่มีความหมาย พร้อมทั้งเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เข้าถึงง่าย และสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิต”

WISDOM แนวคิดสำคัญในการสร้าง Future-Ready Mindset
หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ที่ Aster คือแนวคิด “WISDOM” ซึ่งสะท้อนคุณค่าและทักษะที่โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคน ได้แก่
Wise >> มีวิจารณญาณ
Inter-cultural >> เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Service >> มีจิตสาธารณะ
Decision Making >> กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
Open-minded >> เปิดกว้างทางความคิด
Movement >> พร้อมพัฒนาและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

แนวคิดดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ เข้าใจสังคม และพร้อมรับมือกับอนาคต
หลักสูตรบริติชที่ต่อยอดสู่เส้นทางระดับโลก

โรงเรียนนานาชาติ แอสเตอร์ กรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตร British Curriculum อย่างครบถ้วน พร้อม Enhanced Thai Programme สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานสากลและความเข้าใจบริบทท้องถิ่นโรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Learning) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
หนึ่งในเอกลักษณ์ของ Aster คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยนักเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ ผ่านงานศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนนานาชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

แม้จะก่อตั้งมาเพียง 4 ปี แต่ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ มีนักเรียนมากกว่า 535 คน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองที่มองหาการศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ด้วยทำเลใจกลางเมืองบนถนนจันทน์ โรงเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมบริการรถรับส่งครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ
พัฒนาศักยภาพรอบด้าน ทั้งวิชาการ ศิลปะ และกีฬา

Aster ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ หอประชุม สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
 
นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งดนตรี กีฬา และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาความสามารถและพัฒนาทักษะเฉพาะตัว

สร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
โรงเรียนยังปลูกฝังแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Aster Charity Art Auction ที่สามารถระดมทุนได้กว่า 110,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผลงานของนักเรียนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนจริง

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยและอนาคตการทำงาน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยังมีระบบแนะแนวด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ผ่านทีม Academic Advisors ที่ช่วยวางแผนเส้นทางมหาวิทยาลัย การฝึกงาน และการเตรียมใบสมัคร เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมอบประสบการณ์แบบ Full-Service International School ด้วยบริการอาหารที่คำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งเมนู ฮาลาล, มังสวิรัติ และอาหารสำหรับผู้มีอาการแพ้อาหาร รวมถึงบริการรถรับส่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกครอบครัว

ด้วยแนวคิดการศึกษาที่ผสมผสานมาตรฐานระดับสากล ความคิดสร้างสรรค์ การดูแลเอาใจใส่ และการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ จึงมุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ ไม่ใช่เพียงผลคะแนนการสอบ แต่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง














โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน
+3