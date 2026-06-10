โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยกระดับการเรียนรู้ด้วย Enhanced British Curriculum มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรอบด้าน

โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ เดินหน้าสร้างมาตรฐานการศึกษานานาชาติยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “Education for Life” หรือ “การศึกษาเพื่อชีวิต” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรอบด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคต ไม่ใช่เพียงเพื่อความสำเร็จทางวิชาการหรือผลสอบเท่านั้น
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนจันทน์ ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดสอนหลักสูตรบริติชตั้งแต่ระดับ Early Years จนถึง Year 13 ครอบคลุมทั้ง IGCSEs และ A-Levels พร้อมเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียนในทุกมิติ
David Figes Founding Principle โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ว่า ““ที่ Aster เราเชื่อว่าการศึกษาควรไปไกลกว่าความสำเร็จทางวิชาการ เป้าหมายของเราคือการเตรียมให้นักเรียนมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกอย่างมีวิจารณญาณ นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งเน้น ‘Education for Life’ ไม่ใช่เพียงผลการสอบ”
“แม้หลักสูตรของเราจะอ้างอิงจากระบบการศึกษาของอังกฤษ แต่เราได้ต่อยอดผ่านการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง นักเรียนไม่ได้เรียนเพียงทฤษฎี แต่ได้ประยุกต์องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการค้นคว้าในบริบทที่มีความหมาย พร้อมทั้งเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เข้าถึงง่าย และสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิต”
WISDOM แนวคิดสำคัญในการสร้าง Future-Ready Mindset
หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ที่ Aster คือแนวคิด “WISDOM” ซึ่งสะท้อนคุณค่าและทักษะที่โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคน ได้แก่
Wise >> มีวิจารณญาณ
Inter-cultural >> เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Service >> มีจิตสาธารณะ
Decision Making >> กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
Open-minded >> เปิดกว้างทางความคิด
Movement >> พร้อมพัฒนาและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ เข้าใจสังคม และพร้อมรับมือกับอนาคต
หลักสูตรบริติชที่ต่อยอดสู่เส้นทางระดับโลก
โรงเรียนนานาชาติ แอสเตอร์ กรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตร British Curriculum อย่างครบถ้วน พร้อม Enhanced Thai Programme สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานสากลและความเข้าใจบริบทท้องถิ่นโรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Learning) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
หนึ่งในเอกลักษณ์ของ Aster คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยนักเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ ผ่านงานศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนนานาชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
แม้จะก่อตั้งมาเพียง 4 ปี แต่ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ มีนักเรียนมากกว่า 535 คน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองที่มองหาการศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ด้วยทำเลใจกลางเมืองบนถนนจันทน์ โรงเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมบริการรถรับส่งครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ
พัฒนาศักยภาพรอบด้าน ทั้งวิชาการ ศิลปะ และกีฬา
Aster ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ หอประชุม สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งดนตรี กีฬา และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาความสามารถและพัฒนาทักษะเฉพาะตัว
สร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
โรงเรียนยังปลูกฝังแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Aster Charity Art Auction ที่สามารถระดมทุนได้กว่า 110,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผลงานของนักเรียนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนจริง
เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยและอนาคตการทำงาน
โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ ยังมีระบบแนะแนวด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ผ่านทีม Academic Advisors ที่ช่วยวางแผนเส้นทางมหาวิทยาลัย การฝึกงาน และการเตรียมใบสมัคร เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมอบประสบการณ์แบบ Full-Service International School ด้วยบริการอาหารที่คำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งเมนู ฮาลาล, มังสวิรัติ และอาหารสำหรับผู้มีอาการแพ้อาหาร รวมถึงบริการรถรับส่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกครอบครัว
ด้วยแนวคิดการศึกษาที่ผสมผสานมาตรฐานระดับสากล ความคิดสร้างสรรค์ การดูแลเอาใจใส่ และการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์ กรุงเทพ จึงมุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ ไม่ใช่เพียงผลคะแนนการสอบ แต่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง