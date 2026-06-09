ปิดฉากความสำเร็จ YTSA#21 สร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พร้อมส่ง 4 เยาวชนไทย เปิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai PBS จัดพิธีปิดโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 21 (Young Thai Science Ambassador: YTSA#21) ภายใต้แนวคิด “Future Green Jobs – อาชีพแห่งโลกวันพรุ่งนี้” อย่างประทับใจ พร้อมประกาศผลเยาวชนผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 4 คน ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนกรกฎาคม 2569 โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมเยาวชนทั้ง 39 คน ที่ได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างโดดเด่น ทุกคนล้วนเป็นตัวแทนอันน่าภาคภูมิใจในฐานะทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 21 ที่จะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในสถานการณ์โลกที่เผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปีนี้เยาวชนได้สะท้อนแนวคิดที่เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่แนวคิด Green Jobs พร้อมถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้สาธารณชนเกิดความสนใจและความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมวิทยาศาสตร์สู่ความยั่งยืน”
ในปีนี้ ผู้ที่สามารถคว้า รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน โดยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม2569 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่
1.นางสาวกษิณา โทณะวณิก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผลงาน นักออกแบบพฤติกรรมสีเขียว: เปลี่ยนโลกด้วยการออกแบบ
2.นางสาวนพสร ปัทมโกศล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลงาน Closing the Circle: Engineering the End of Waste
3.นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน จากวิกฤตผึ้งสู่อาชีพที่ปกป้องอาหารของโลก: Pollinator Manager
4.นางสาวปานชนก อร่ามเจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผลงาน เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน พลิกโฉมอนาคตกับ นักจัดการขยะให้เป็นพลังงาน
และรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับ NSM ในภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไป ได้แก่
1.นางสาวณัฐฌา ตรีเกษม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลงาน BSF Insect Farmer
2.นางสาวนูรอัยนี สาและ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในผลงาน จากบีกเกอร์ สู่ชุมชน
3.นายปณิธิพงศ์ ชูประเสริฐโชค จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในผลงาน ถอดรหัสลับรังมด สู่อนาคตโลจิสติกส์โลก
4.นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน EcoMed Systems Architect: Designing Zero-Waste Hospitals for the Future
5.นายวีรากร ระวีกุล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในผลงาน The Green Job that lives in a simulation
6.นางสาวอาภาศิริ ชุมตรีนอก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงาน Green Detectives: ไขภารกิจลับคดีเปลือกทุเรียน
ดร.กรรณิการ์ เพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมและดีเด่นทั้ง 10 คน โดยหวังว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ของประเทศ และก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต”