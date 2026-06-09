TRSC Medical Team ทีมจักษุแพทย์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับจักษุแพทย์จากนานาชาติ บนเวที 38th APACRS /RCOPT 55

TRSC International Eye and Vision Center นำโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 38th APACRS (Asia-Pacific Association of Cataract & Refractive Surgeons (APACRS) 2026 ระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายน 2569 ณ Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH) นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทาง TRSC หยุดให้บริการผ่าตัดในวันดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
โดยในครั้งนี้ นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ ได้รับเกียรติในการเป็นประธานจัดงานร่วม พร้อมขึ้นกล่าวเปิดงานและ ศ.เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ ได้รับเกียรติ เป็น Scientific Chairman อาจารย์แพทย์ผู้ดูแลด้านเนื้อหาวิชาการของการจัดงานประชุมวิชาการในประเทศไทยครั้งนี้ และทีมแพทย์ TRSC ได้รับเชิญให้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะสำคัญต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น ประธานประจำหัวข้อการประชุม, ผู้บรรยาย และ Moderator ผู้ดำเนินรายการ พร้อมเข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแก้ไขสายตา การผ่าตัดต้อกระจก การคำนวณเลนส์แก้วตาเทียม และการดูแลคนไข้ในรายที่มีความซับซ้อน และการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลลัพธ์การรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย
นำโดย นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ 𝙏𝙍𝙎𝘾 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙀𝙮𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙑𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 ร่วมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในช่วงการบบรยาย KLEX MasterClass ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเทคนิค KLEX (Keratorefractive Lenticule Extraction) การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์แบบไร้ใบมีดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยนับเป็นการรักษาที่ตอบโจทย์ Pain Point ของคนไข้กลุ่มสายตาสั้นและสายตาเอียงในปัจจุบัน ที่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ความแม่นยำ ความสบายระหว่างการรักษา และผลลัพธ์หลังผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ในชีวิตประจำวัน
พร้อมกันนี้ นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ร่วมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Phakic IOL MasterClass และร่วมเป็นผู้บรรยาย Speaker ในหัวข้อ “My Favorite Toric IOLs” ต้อกระจก และการแก้ไขสายตาผิดปกติ ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการเลือกใช้เลนส์ตาเทียมแบบแก้สายตาเอียง (Toric IOLs) พร้อมร่วมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “How to do IOL Calculation in Cataract with ICL and Easy Removal Technique” เทคนิคการคำนวณค่าเลนส์ให้แม่นยำต้อกระจกที่เคยเข้ารับการผ่าตัดใส่เลนส์ ICL มาก่อน
ในช่วงต่อมา พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ยังได้ร่วมบรรยาย 2 หัวข้อ และเป็น Session Chair อีก 1 หัวข้อใน MasterClass: Mastering KLEx (MasterClass เดียวกับที่ นพ.เอกเทศดำเนินรายการในฐานะ Chairman) — บรรยายหัวข้อ Surgical Technique for Uneventful Lenticule Extraction เทคนิคการผ่าตัด KLEx ให้ง่าย ราบรื่นและปลอดภัย ใน Refractive Surgery Updates — บรรยาย Management of Epithelial Ingrowth After KLEx/LASIK เรื่องการจัดการภาวะ Epithelial Ingrowth ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดหลังผ่าตัด KLEx หรือ LASIK และร่วมเป็น Session Chair ใน Free Paper – Refractive Surgery 2 คู่กับ Dr. Sujatha Mohan จากอินเดีย ทำหน้าที่ดำเนินรายการและร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล Best Paper Award สำหรับงานวิจัยที่นำเสนอในหัวข้อดังกล่าว
ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ร่วมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อสำคัญ เพื่อผลลัพธ์การมองเห็นที่ดีที่สุดของคนไข้ ได้แก่
Biometry MasterClass "เทคนิคการวัดค่าโครงสร้างดวงตาขั้นสูง" ก่อนผ่าตัด I Am Emmetropic After LASIK. Will I Remain Emmetropic After Cataract Surgery? "ทำเลสิกมาจนสายตาปกติแล้ว ถ้าต้องผ่าต้อกระจก สายตาจะยังชัดเหมือนเดิมไหม?" Corneal Spherical Aberration "ความคลาดเคลื่อนของแสงจากความโค้งกระจกตา" กระจกตาของคนเราแต่ละคนมีความโค้งที่ไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้แสงหักเหและเกิดความคลาดเคลื่อนได้ การที่จักษุแพทย์ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ความโค้งกระจกตาอย่างละเอียด จะช่วยให้สามารถคำนวณและ 'เลือกเลนส์ตาเทียมที่ออกแบบมาเพื่อหักล้างความคลาดเคลื่อนนี้ได้อย่างพอดีเฉพาะบุคคล'
รศ. พญ. วรินทร จักรไพวงศ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ได้บรรยายความรู้ในหัวข้อ Correction in Corneal Diseases for Cataract Surgery เนื่องด้วย การผ่าตัดต้อกระจกในคนไข้ที่มีโรคของกระจกตา มีข้อจำกัด และส่งผลกระทบต่อผลการผ่าตัด ตั้งแต่ก่อนผ่า ระหว่างผ่า และหลังผ่าตัด มากกว่าในภาวะปกติ การวางแผน การเตรียมการ และการให้การรักษากระจกตาที่ผิดปกติอย่างถูกต้องก่อนผ่าตัด จะส่งผลให้การผ่าตัดต้อกระจกได้ผลดี และเพิ่มคุณภาพการมองเห็น รวมถึง การใช้ Excimer laser ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ในผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติได้อย่างแม่นยำ และเป็นที่นิยม ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เพื่อการรักษาโรคกระจกตาหลายชนิด ได้อย่างปลอดภัยและให้ผลดีเยี่ยม รวมถึงในการรักษาก่อนการทำผ่าตัดต้อกระจกอีกด้วย
นพ.ธนกฤต สรสิทธิ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อกระจกและเลนส์ตาเทียม TRSC ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Eyeworlds สื่อชั้นนำระดับโลกจากอเมริกา ถึงนวัตกรรมเลนส์สายตาที่ให้ความคมชัดทุกระยะด้วยเทคโนโลยี (Pro) pure refractive optic และความภาคภูมิใจในฐานะจักษุแพทย์คนแรกแห่ง Asia-pacific ที่ได้ใช้เลนส์ LuxLife
นอกจากนี้ คุณหมอยังได้แบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำและปลอดภัยที่สุดสำหรับคนไข้ร่วมถ่ายทอดมุมมองใหม่ของการผ่าตัดต้อกระจกในยุค Premium IOL รับบทบาทเป็นประธานในหัวข้อ General Cataract II และร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Redefining ‘Routine’ Cataract Surgery in the AI & Premium IOL Era สะท้อนแนวคิดสำคัญว่าการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการรักษาภาวะเลนส์ตาขุ่นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบคุณภาพการมองเห็นหลังผ่าตัดให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไข้
รวมถึงยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับจักษุแพทย์จากต่างประเทศ ถึงการเป็นเลือกเลนส์ในเคสยากหรือเคสท้าย ของคนไข้ต้อกระจก ที่มีค่าสายตาสั้นมาก (high myopia) -13.0 ถึง -14.0 daiopter และคนไข้ต้อกระจก ที่เคยแก้ไขสายตา (Post-refractive surgery) ซึ่งถือเป็นเคสที่มีความซับซ้อนและท้าทาย
การเข้าร่วมงาน 38th APACRS 2026 ของทีมแพทย์ TRSC ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า TRSC ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีระดับนานาชาติ และการต่อยอดความเชี่ยวชาญของจักษุแพทย์อย่างต่อเนื่อง
TRSC ยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการดูแลสายตาด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมอบผลลัพธ์การมองเห็นที่แม่นยำ ปลอดภัย และตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะยาว