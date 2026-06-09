กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 3 หน่วยรับรองระบบงานภาครัฐ จัดงานวันรับรองระบบงานโลก World Accreditation Day 2026 ภายใต้หัวข้อ “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” หนุนใช้ประโยชน์ของการรับรองระบบงานเพื่อขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองภายใต้การรับรองระบบงานให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์การใช้ประโยชน์ของการรับรองระบบงานเพื่อขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนภายในประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องอาศัยการพัฒนามาตรฐาน และการรับรองให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่ แต่หมายรวมถึงการพัฒนาสินค้า บริการ และปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคุณภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศให้ก้าวข้ามข้อจำกัดพรมแดนทางการค้า โดยต้องอาศัยกลไกระบบการรับรองที่มีคุณภาพ เป็นกลาง ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย วศ. ได้บูรณาการการทำงานด้านการรับรองระบบงาน การกำกับดูแล การวิจัย และการส่งเสริมนวัตกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบ ต่อยอดผลงาน สู่การใช้ประโยชน์และเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อของวันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2026
นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ ได้จัดเวทีอภิปรายหลากหลายประเด็น โดยมีผู้แทน วศ. ได้แก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” ดร.ปาษาณ กุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติ ร่วมอธิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมและการขับเคลื่อนการพัฒนาหุ่นยนต์ยานยนต์อัตโนมัติสู่มาตรฐานสากล” นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล ที่ปรึกษา บริษัท วี เมด เเเล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Real Stories, Real Impacts: Enabling Innovation, Global Trust, Sustainable Future through Accreditation.” ทั้งนี้ วศ. ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อความสามารถของห้องปฏิบัติการไทย เข้าสู่ระบบคุณภาพของโลก และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนานวัตกรรม และความยั่งยืนเพื่อโลกอนาคต โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่มั่นคงต่อไป