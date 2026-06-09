“รมว.สุชาติ” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดวันทะเลโลก 2569 สานพลังอนุรักษ์ทะเลไทย สานต่อพระดำริเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ณ ลานกิจกรรม Block I สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี Soohyun Kim ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคยูเนสโก กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนประชาชนและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นายสุชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันทะเลโลกในปีนี้ เป็นการสืบสานต่อยอดพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลยุคใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ
รมว. สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ดังนั้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลจึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะภาคีร่วมจัดงาน ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและนิทรรศการที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนการส่งเสริมความตระหนักรู้ของเยาวชนและสาธารณชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน อาทิ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายนักวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมฯ พร้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยแนวคิด 4R ได้แก่ Restoration, Rehabilitation, Regeneration และ Rewilding ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะมีการ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย IOC WESTPAC Guardian of The Coral Reef พร้อมรับมอบเสื้อสนับสนุนกิจกรรมจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และรับมอบทุ่นกักขยะจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ซึ่งเกิดจากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำขยะทะเลมาแปรรูปเป็นนวัตกรรมสิ่งทอและพัฒนาเป็น “ผ้าพลิกตัวสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อส่งมอบแก่ผู้ยากไร้ สร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กิจกรรมวันทะเลโลก 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลจากหน่วยงานเครือข่ายจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทะเลไทย ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศและของคนไทยทุกคน พร้อมร่วมชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ ผ่านมุมมองแห่งศิลปะและความละเอียดอ่อน อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของผืนป่า ระบบนิเวศ และมหาสมุทร