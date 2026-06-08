กรมวิทย์ฯ นำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล “ผูกพันธุ์” เชื่อมผลตรวจพันธุกรรม ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ประกอบการรักษาได้ตลอดชีวิต ลดการตรวจซ้ำโดยไม่จำเป็น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล “ผูกพันธุ์” ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงผลการตรวจทางพันธุกรรมของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “ผูกพันธุ์” ไม่ว่าจะเคยเข้ารับการตรวจจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งใดก็ตาม
โดยแพลตฟอร์ม “ผูกพันธุ์” เป็นระบบที่ช่วยให้ผลการตรวจทางพันธุกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลตรวจทางพันธุกรรมที่ตรวจเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ผลได้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการตรวจซ้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้แพทย์สามารถนำข้อมูลพันธุกรรมของผู้ป่วยไปใช้ประกอบการพิจารณาการรักษาได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
รายการตรวจทางพันธุกรรมที่รองรับในปัจจุบัน
ปัจจุบัน แพลตฟอร์มดิจิทัล “ผูกพันธุ์” รองรับการรายงานผลการตรวจทางพันธุกรรมที่สำคัญ 6 รายการ ได้แก่
1. การตรวจ HLA-B*58:01: สำหรับผู้ป่วยภาวะยูริกสูงและโรคเกาต์ ก่อนได้รับยา Allopurinol
2. การตรวจ HLA-A*31:01 และ HLA-B75: สำหรับผู้ป่วยโรคลมชักและปวดปลายประสาท ก่อนได้รับยา Carbamazepine
3. การตรวจ HLA-B*57:01: สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ก่อนได้รับยา Abacavir
4. การตรวจยีนย่อยสลายยา NAT2: ในผู้ป่วยวัณโรค ก่อนได้รับยา Isoniazid
5. การตรวจ HLA-A*31:01: สำหรับผู้ป่วยรักษาอาการปวดเส้นประสาทใบหน้า ก่อนได้รับยา Carbamazepine
6. การตรวจ HLA-B*13:01: สำหรับผู้ป่วยรักษาโรคเรื้อนและโรคผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำพอง ก่อนได้รับยา Dapsone
ออกแบบระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก
แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
ประชาชน: ที่ต้องการเข้าดูผลการตรวจของตนเอง
บุคลากรทางการแพทย์: ที่สามารถเข้าดูผลการตรวจของผู้ป่วยเมื่อได้รับความยินยอม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ: ที่มีหน้าที่ลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้งานแพลตฟอร์ม “ผูกพันธุ์” สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนแอปพลิเคชันบัตรประชาชนออนไลน์ ThaID
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ผูกพันธุ์” หรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
3. เลือกเข้าสู่ระบบด้วย ThaID แล้วทำการสแกน QR Code
4. กดยินยอม กรอกข้อมูล และกำหนด Username/Password ให้ครบถ้วน
เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ทั้งผ่าน ThaID หรือใช้ Username/Password ที่กำหนดไว้
ช่องทางการเข้าใช้งาน
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม “ผูกพันธุ์” ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้:
เว็บไซต์: https://phukphan.dmsc.moph.go.th
แอปพลิเคชัน: รองรับทั้ง App Store และ Google Play
LINE Official: @445xfhbj
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ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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