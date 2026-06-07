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ด่วน! หลักสูตร ป.ตรี สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร เรียน 3.5 ปี ยังเปิดโอกาสรับสมัคร โดยได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 นี้

จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

-เรียนจบไว นักศึกษาสามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี สอบใบประกอบวิชาชีพ ได้ตั้งแต่ปี 3 นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภท ก ด้านเภสัชกรรมไทย ได้ตั้งแต่ปี 3

-ทางเลือกสู่สายเวชกรรมไทย นักศึกษาที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท ก ด้านเวชกรรมไทย สามารถเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทเพิ่ม 21 หน่วยกิต

-ต่อยอดสู่ธุรกิจสปา รับสิทธิพิเศษคอร์สอบรมผู้ดำเนินการสปา สามารถสอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปาได้

เรียนครบ จบในที่เดียว

-1 ปริญญา + 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แพทย์แผนไทย (ก) ด้านเภสัชกรรมไทย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพรชำนาญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในรูปแบบของยาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สู่การสร้างเป็นนวัตกรรม รองรับยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

-บ่มเพาะทักษะในการปฏิบัติงานด้านการผลิตและประเมินควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกมิติ มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบาย สร้างผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ธุรกิจบริการสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงธุรกิจจากนวัตกรรมสมุนไพรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพความงาม สปา และการชะลอวัยแบบองค์รวม

-ผู้เรียนมีสิทธิเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทยและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย (ก) ได้

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 02-7916000 ต่อ 4882 085-5496255, 085-5536533
www.rsu.ac.th



ด่วน! หลักสูตร ป.ตรี สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.นี้
ด่วน! หลักสูตร ป.ตรี สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.นี้