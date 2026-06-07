ด่วน! หลักสูตร ป.ตรี สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.นี้

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร เรียน 3.5 ปี ยังเปิดโอกาสรับสมัคร โดยได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 นี้
จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
-เรียนจบไว นักศึกษาสามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี สอบใบประกอบวิชาชีพ ได้ตั้งแต่ปี 3 นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภท ก ด้านเภสัชกรรมไทย ได้ตั้งแต่ปี 3
-ทางเลือกสู่สายเวชกรรมไทย นักศึกษาที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท ก ด้านเวชกรรมไทย สามารถเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทเพิ่ม 21 หน่วยกิต
-ต่อยอดสู่ธุรกิจสปา รับสิทธิพิเศษคอร์สอบรมผู้ดำเนินการสปา สามารถสอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปาได้
เรียนครบ จบในที่เดียว
-1 ปริญญา + 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แพทย์แผนไทย (ก) ด้านเภสัชกรรมไทย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพรชำนาญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในรูปแบบของยาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สู่การสร้างเป็นนวัตกรรม รองรับยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
-บ่มเพาะทักษะในการปฏิบัติงานด้านการผลิตและประเมินควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกมิติ มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบาย สร้างผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ธุรกิจบริการสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงธุรกิจจากนวัตกรรมสมุนไพรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพความงาม สปา และการชะลอวัยแบบองค์รวม
-ผู้เรียนมีสิทธิเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทยและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย (ก) ได้
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 02-7916000 ต่อ 4882 085-5496255, 085-5536533
www.rsu.ac.th