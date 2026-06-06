“รับน้องรถไฟ มช. 69” พร้อมออกเดินทาง 6-7 มิ.ย.นี้ สืบสานประเพณีกว่า 62 ปี ต้อนรับลูกช้างรุ่นใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รับน้องรถไฟ 2569” ประเพณีสำคัญที่สืบทอดมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ นำขบวนลูกช้างนักศึกษาใหม่เดินทางด้วยรถไฟพิเศษจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สู่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ท่ามกลางการต้อนรับจากเครือข่ายศิษย์เก่าตลอดเส้นทาง ก่อนเข้าสู่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ศาลาธรรม มช. สะท้อนสายใยความผูกพันและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดกิจกรรมประเพณี “รับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2569” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่หรือ “ลูกช้าง มช.” เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 62 ปี
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็น “ประเพณีแห่งมิตรภาพบนรางรถไฟ” ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า และประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวลูกช้างผ่านบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความเอื้ออาทร และการส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น
สำหรับกำหนดการในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 นักศึกษาใหม่จะเริ่มลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ก่อนที่ขบวนรถไฟพิเศษจะออกเดินทางในเวลา 15.00 น. มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างทางจะแวะจอดที่สถานีรถไฟสำคัญ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง
ตลอดเส้นทางการเดินทาง นักศึกษาใหม่จะได้รับการต้อนรับจากเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดี มอบอาหาร เครื่องดื่ม และส่งกำลังใจให้แก่น้องใหม่ สะท้อนภาพความผูกพันของชาว มช. ที่ยังคงเหนียวแน่นแม้สำเร็จการศึกษาและแยกย้ายไปประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
บรรยากาศของ “รับน้องรถไฟ” จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่เชียงใหม่เท่านั้น หากยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและซึมซับความเป็น “ลูกช้าง มช.” ผ่านประสบการณ์ร่วมบนขบวนรถไฟแห่งความทรงจำ
จากกำหนดการ ขบวนรถไฟจะเดินทางถึงสถานีรถไฟนครเชียงใหม่ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ก่อนที่นักศึกษาใหม่จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
ภายในศาลาธรรม จะมีคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่า ตลอดจนรุ่นพี่และศิษย์เก่าจากหลากหลายรุ่นร่วมให้การต้อนรับ โดยมีพิธีคล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่ลูกช้างรุ่นใหม่ อันเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากชมรมพื้นบ้านล้านนา การแสดงจากชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการกล่าวต้อนรับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า และผู้แทนนักศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจและปลูกฝังความภาคภูมิใจในสถาบันตั้งแต่วันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย
หลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับ นักศึกษาใหม่จะเข้าสู่กิจกรรม “พี่หอพาน้องเข้าบ้าน” เพื่อเดินทางเข้าหอพักและเริ่มต้นการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ กิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน ด้วยแนวคิดการต้อนรับน้องใหม่บนพื้นฐานของความอบอุ่น ความผูกพัน และความเป็นครอบครัว โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเพณีดังกล่าวยังคงได้รับการสืบทอดและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย พร้อมรักษาเจตนารมณ์เดิมในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน
“รับน้องรถไฟ” จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางบนรางเหล็กจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ หากแต่เป็นการเดินทางก้าวแรกสู่บทใหม่ของชีวิต ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความทรงจำ และความภาคภูมิใจในความเป็นลูกช้าง มช. อย่างแท้จริง