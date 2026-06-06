โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย ต่อต้านยาปลอมพร้อมสร้างความความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยในการใช้ผลิตภัณฑ์ GLP-1 อย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบบล็อกเชน

โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“โนโว นอร์ดิสค์”) ยืนยันจุดยืนในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพของยา หลังมีรายงานการจัดจำหน่ายและมีการใช้ตัวยา GLP-1 ในสถานพยาบาล ภายใต้ชื่อทางการค้า NOVOTRIMPLUS+ ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายไทยและนำไปสู่เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้ชื่อบริษัทในชื่อผลิตภัณฑ์ จึงทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนว่าผลิตภัณฑ์และตัวยาดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
บริษัทขอยืนยันว่า ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญสูงสุด และบริษัทมีมาตรการดำเนินการเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ GLP-1 (Semaglutide) แบบฉีดรายสัปดาห์ของบริษัท และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาปลอม ผ่านการใช้ eZTracker ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ GLP-1 (Semaglutide) แบบฉีดรายสัปดาห์ที่มีข้อบ่งใช้เป็นยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใต้ชื่อทางการค้า Ozempic® (หรือโอเซมปิก®) และ ผลิตภัณฑ์ยาที่มีข้อบ่งใช้เป็นยาลดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน ภายใต้ชื่อทางการค้า Wegovy® (หรือ วีโกวี®) เท่านั้น โดย eZTracker ซึ่งเป็นสติกเกอร์ 2D Data Matrix ที่ติดลงบนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง ที่ผู้ป่วยสามารถแสกนสติกเกอร์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำได้ด้วยตนเองก่อนการใช้ยา
ทั้งนี้ การใช้ยาที่ไม่ได้รับขึ้นทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ไม่ได้มาตรฐาน ยาด้อยคุณภาพ ตัวยามีการปนเปื้อน หรือแม้แต่ผสมสารที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
นายจิฮาน เซอร์ดาร์ คิซิลจิก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความปลอดภัยของผู้ป่วยคือแกนหลักของโนโว นอร์ดิสค์ ทางเรามีความกังวลเป็นอย่างมากกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ GLP-1 ปลอมที่ส่งผลต่อผู้ป่วยในประเทศไทย โนโว นอร์ดิสค์ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรับมือกับปัญหาที่รุนแรงนี้ เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ผ่านการใช้ระบบ eZTracker ซึ่งเรานำมาติดในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ GLP-1 แบบฉีดรายสัปดาห์ ทั้งสองรายการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2568 ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์โนโว นอร์ดิสค์ ได้ทันที โดยการสแกน QR Code 2D บนกล่อง หรือกรอกรหัสผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชัน eZTracker หากผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ระบบจะยืนยันความถูกต้องและแสดงข้อมูลรายละเอียด แต่หากระบบไม่สามารถยืนยันได้ อาจมีแนวโน้มว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยาปลอม ผู้ใช้ควรรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน eZTracker เพื่อร่วมกันต่อต้านยาปลอมและช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาโรคจากทางคลินิกหรือสถานพยาบาล หรือ รับยาจากร้านขายยา ผู้ป่วยควรขอตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ยาทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผู้ป่วยใช้เป็นยาจริงที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ผ่านการขึ้นทะเบียนอยากถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกี่ยวกับ โนโว นอร์ดิสค์:
โนโว นอร์ดิสค์ เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2466 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเดนมาร์ก โดยมีพันธกิจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเรื้อรังร้ายแรง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในด้านโรคเบาหวาน ด้วยการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุกเบิกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ขยายการเข้าถึงยารักษาโรค มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโรคเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 67,900 คน ใน 80 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 170 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ novonordisk.com หรือ Facebook, Instagram, X, LinkedIn และ YouTube