เปิดค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 18 สานพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ“ NSM ผนึกกำลังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และ สพฐ.จุดประกายเยาวชนไทยสู่เส้นทาง “นักวิจัย - นักวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต” ระดมนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ นศ.ปริญญาโท - เอกสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นพี่เลี้ยง
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า NSM ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “Thai Science Camp ครั้งที่ 18” เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 150 คน จากทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิทยาศาสตร์และนักนวัตกรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย.2569 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี
ดร.กรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ค่าย Thai Science Camp ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักวิจัย ฝึกตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ และมองเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและโลกได้อย่างไร พร้อมเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายในวันนี้จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร และผู้นำนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ด้าน ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เผยถึงความพิเศษในปีนี้ว่า เยาวชนได้สัมผัสโลกวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดผ่านการบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้แก่ Prof. Nicola D’Ascenzo จาก University of Science and Technology of China, Hefei มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการประสบความสำเร็จและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม “เสวนากับนักวิทยาศาสตร์&นักวิจัยระดับชาติ” ได้แก่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2568 และศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่มาบอกเล่าและส่งต่อแรงบันดาลใจของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการก้าวสู่เวทีวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมย้ำว่าวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จึงอยากให้เยาวชนใช้โอกาสจากค่ายแห่งนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ขณะที่ ศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ประธานคณะกรรมการโครงการ Thai Science Camp เผยที่มาโครงการฯ ว่า โครงการ Thai Science Camp เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยค่ายฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,000 คน และได้รับการคัดเลือกจำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 วันการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก NSM ในการสนับสนุนสถานที่และการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านวิชาการ คอยให้คำแนะนำและร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นแก่เยาวชนตลอดระยะเวลาของค่ายอีกด้วย
นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายยังได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของ NSM ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อจัดแสดง นิทรรศการ และประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกิจกรรมระดมสมองเพื่อแก้โจทย์ท้าทายทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในอนาคตต่อไป