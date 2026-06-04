กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ คณะผู้บริหารนำพนักงานกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย วางพวงมาลาหน้าพระฉายาลักษณ์ และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันก่อให้เกิดคุณูปการแก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ ขอน้อมสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์