"สุริยะ" สั่งกรมปศุสัตว์เตรียมหน่วยสัตวแพทย์–แผนอพยพสัตว์ รับมือฝน–น้ำท่วม

รมว.เกษตรฯ สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝน ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ เร่งจัดทำแผนอพยพสัตว์ เตรียมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และสำรองเสบียงอาหารสัตว์ รองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ จึงได้สั่งการกรมปศุสัตว์ให้เตรียมความพร้อมดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ วัคซีน เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ และเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากพบสัตว์ป่วยหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมจุดพักสัตว์ชั่วคราว และประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้พร้อมรองรับกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเหมาะสม
ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้สัตว์เกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันลดลง และเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก จึงได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์อย่างใกล้ชิดเช่น ซึม เบื่ออาหาร มีไข้ ไอ จาม หรือมีอัตราการตายผิดปกติ หากพบความผิดปกติควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังแนะนำให้เกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้มีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันฝนสาดและน้ำท่วมขัง รักษาความสะอาดคอกเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมน้ำสะอาดและอาหารที่มีคุณภาพให้เพียงพอ รวมถึงดำเนินการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคสำคัญต่างๆ ในสัตว์
สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ควรเตรียมพื้นที่สูงสำหรับอพยพสัตว์ จัดหาอาหารสัตว์สำรองและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งติดตามประกาศเตือนภัยและพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวย้ำว่า กรมปศุสัตว์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่เตรียมไว้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดความสูญเสียต่อสัตว์เลี้ยงและอาชีพของเกษตรกรตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการคำปรึกษาด้านการป้องกันโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ แจ้งเหตุสัตว์ป่วยผิดปกติ หรือขอรับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา./