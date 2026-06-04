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รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พันเอก ภาสกร ยะสะวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าร่วมเวทีเสวนาในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand Dive Expo 2026) โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับบริบทความท้าทายด้านภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ UNDRR (United Nations Disaster Risk Reduction) ปี 2023 ที่ระบุชัดเจนว่า ประเทศไทยยังขาดความพร้อมด้านการจัดการองค์ความรู้ความเสี่ยงและการรับมือขั้นสูง ประกอบกับการพยากรณ์ล่วงหน้าที่ทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบแจ้งเตือนภัย (Early Warning System) นำมาสู่การตั้งคำถามถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ ศักยภาพในการฟื้นคืนสภาพ (Resilience) และการจัดการเยียวยาในระยะยาว

จากสถานการณ์ดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นทพ. จึงได้ให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังของภาคพลเรือน - ทหาร ร่วมกันในนาม สมาพันธ์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ประเทศไทย) หรือ OTT (ONENESS THAILAND TEAM) โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสมาพันธ์หลักในการร่วมพัฒนาการจัดการสาธารณภัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล ตลอดจนมีความพร้อมสูงสุดในการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

พันเอก ภาสกร กล่าวเพิ่มเติมว่า "แนวทางการทำงานของหน่วยฯ มุ่งเน้นการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องเร่งช่วยชีวิตผู้คน (Life Saving Window) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งการสนับสนุนทางทหาร (Military Support) และเครือข่ายองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ระยะการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน (Emergency Relief Phase) ไปจนถึงระยะฟื้นฟู (Recovery & Development Phase) ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกยกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางของ INSARAG ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ (UN)"

ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ นทพ. ได้เตรียมความพร้อมของทรัพยากรและกำลังพลอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 30+1 หน่วยทั่วประเทศ โดยมีขีดความสามารถที่โดดเด่น ได้แก่ การจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ชุดกู้ภัยเคลื่อนย้ายทางอากาศ และชุดวางสะพานเครื่องหนุนมั่น (MFB) ที่สามารถเข้าช่วยเหลือ ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ขั้นต้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคล เพื่อสนับสนุน "ทีมชาติไทยเพื่อการจัดการภัยพิบัติ" (National Team) ให้มีความแข็งแกร่ง

ล่าสุด ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำองค์ความรู้และขีดความสามารถเหล่านี้ เข้าร่วมเวทีเสวนาในงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ (Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงลึกด้านการกู้ภัยทางน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังพล เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์










รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล
รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล
รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล
รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล
รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล
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