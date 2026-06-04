รับมือโลกเดือด! "ทีมกู้ภัย ศฝภ.นทพ." ร่วมเสวนาในงาน Thailand Dive Expo 2026 โชว์ศักยภาพกู้ภัยมาตรฐานสากล

พันเอก ภาสกร ยะสะวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าร่วมเวทีเสวนาในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการด้านการดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand Dive Expo 2026) โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับบริบทความท้าทายด้านภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ UNDRR (United Nations Disaster Risk Reduction) ปี 2023 ที่ระบุชัดเจนว่า ประเทศไทยยังขาดความพร้อมด้านการจัดการองค์ความรู้ความเสี่ยงและการรับมือขั้นสูง ประกอบกับการพยากรณ์ล่วงหน้าที่ทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบแจ้งเตือนภัย (Early Warning System) นำมาสู่การตั้งคำถามถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ ศักยภาพในการฟื้นคืนสภาพ (Resilience) และการจัดการเยียวยาในระยะยาว
จากสถานการณ์ดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นทพ. จึงได้ให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังของภาคพลเรือน - ทหาร ร่วมกันในนาม สมาพันธ์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ประเทศไทย) หรือ OTT (ONENESS THAILAND TEAM) โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสมาพันธ์หลักในการร่วมพัฒนาการจัดการสาธารณภัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล ตลอดจนมีความพร้อมสูงสุดในการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
พันเอก ภาสกร กล่าวเพิ่มเติมว่า "แนวทางการทำงานของหน่วยฯ มุ่งเน้นการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องเร่งช่วยชีวิตผู้คน (Life Saving Window) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งการสนับสนุนทางทหาร (Military Support) และเครือข่ายองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ระยะการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน (Emergency Relief Phase) ไปจนถึงระยะฟื้นฟู (Recovery & Development Phase) ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกยกระดับให้สอดคล้องกับแนวทางของ INSARAG ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ (UN)"
ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ นทพ. ได้เตรียมความพร้อมของทรัพยากรและกำลังพลอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 30+1 หน่วยทั่วประเทศ โดยมีขีดความสามารถที่โดดเด่น ได้แก่ การจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ชุดกู้ภัยเคลื่อนย้ายทางอากาศ และชุดวางสะพานเครื่องหนุนมั่น (MFB) ที่สามารถเข้าช่วยเหลือ ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ขั้นต้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคล เพื่อสนับสนุน "ทีมชาติไทยเพื่อการจัดการภัยพิบัติ" (National Team) ให้มีความแข็งแกร่ง
ล่าสุด ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำองค์ความรู้และขีดความสามารถเหล่านี้ เข้าร่วมเวทีเสวนาในงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ (Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงลึกด้านการกู้ภัยทางน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังพล เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์