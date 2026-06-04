AIC จุฬาฯ สระบุรี เปิดเวที "Chula Dairy Conference & Expo 2026" พลิกอนาคตโคนมไทยสู่ความยั่งยืน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) (AIC จุฬาฯ สระบุรี) จัดงาน "Chula Dairy Conference & Expo 2026" ภายใต้แนวคิด "Resilient Thai Dairy: พลิกอนาคตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2569 ณ อาคารสระบุรี 4 ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยกำลังเผชิญแรงกดดันพร้อมกันหลายด้าน ทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงต่อเนื่อง ภาวะโลกร้อนและปัญหา Heat Stress ในโคนมที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนม แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแข่งขันจากตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เกษตรกรโคนมจำนวนมากยืนอยู่บนทางแยกระหว่างการปรับตัวหรือการยุติกิจการ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาฯ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า "งาน Chula Dairy Conference & Expo 2026 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมโคนมไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้พลังของ Agi Tech และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล"
งานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน และจัดในรูปแบบ Hybrid ทั้งในสถานที่จัดงานและถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึงได้จากทั่วประเทศ
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เปิดด้วยปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ความท้าทายการบริหารเชิงนโยบาย กำกับดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมไทย" ตามด้วยเวทีเสวนา "Dairy Crisis Solutions: Data Driven Decision — ฝ่าวิกฤตพลิกโฉมอุตสาหกรรมโคนมบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง" ช่วงบ่ายเป็นเสวนาถอดรหัสความสำเร็จจากเกษตรกรแกนนำและสหกรณ์ต้นแบบ และปิดท้ายด้วยการยกระดับคุณภาพน้ำนมสู่โอกาสเพื่อความอยู่รอดที่ยั่งยืน
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เริ่มด้วยการบรรยายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการจัดการ Heat Stress ตามด้วยเสวนา "ความท้าทายโคนมไทยกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect)" และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Dairy Farming and Industrial Challenges in the Global Perspective" มุมมองอุตสาหกรรมโคนมและความท้าทายในระดับโลก ก่อนปิดท้ายด้วย Chula Dairy Transformation Platform (Interactive Session) เวทีระดมความคิดร่วมกำหนดทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมโคนมไทย
นอกเหนือจากการประชุมวิชาการ ภายในงานยังมีกิจกรรมเด่นสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้ง Main Conference & Expo การแสดงนวัตกรรมด้านโคนมในเขตร้อนชื้นโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ, AIC Saraburi Marketplace พื้นที่ส่งเสริมการค้าและนวัตกรรมเกษตร และ Youth & TikTok Zone ที่ชวนเยาวชนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “นมโคแท้ ดื่มดีทุกวัย” เพื่อร่วมรณรงค์การดื่มนมและถ่ายทอดประโยชน์ของนมโคแท้สู่สังคมในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ (ลงทะเบียนล่วงหน้ารับคูปองอาหารฟรีและของว่าง!) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6jWHzpWhOSD7lJzDBt0TI0MnLauj33T0iKPbsq35dsdgVw/formResponse หรือสแกน QR Code ในภาพโปสเตอร์งาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : AIC Chula Saraburi https://www.facebook.com/share/18hPX7nFJ7/