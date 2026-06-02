บริษัท ดีคอลเจน จำกัด สานต่อโครงการ “ชีวิตดีมีสุข” ปี 2026 เดินหน้าส่งต่อสุขภาพและกำลังใจสู่ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ดีคอลเจน จำกัด ร่วมกับ บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) สานต่อโครงการ “ชีวิตดีมีสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านกิจกรรม “ส่งมอบความสุขเคลื่อนที่” โดยลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อส่งต่อกำลังใจและสุขภาพที่ดีให้ชุมชนและผู้คนในพื้นที่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ “ชีวิตดีมีสุข” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย โดยในปี 2025 ได้ลงพื้นที่ดูแลผู้คนในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม “อิ่มดี สุขภาพดี และชีวิตดี” ร่วมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท ให้แก่บ้านอิ่มใจ สดชื่นสถาน และมูลนิธิกระจกเงา รวมถึงร่วมสนับสนุนโอกาสทางอาชีพผ่านโครงการ “จ้างวานข้า” ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนและสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง

ในปี 2026 นี้ บริษัทฯ ได้ต่อยอดเจตนารมณ์เดิมด้วยแนวคิด “ส่งมอบความสุขเคลื่อนที่” ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ใน 3 ชุมชน เพื่อส่งต่ออาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นที่ผ่านการคัดสรร ภายใต้แนวคิด “ของกินดี ของใช้ดี ของเย็นดี” เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพ พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทย นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นมาจัดทำเป็นชุดอาหารและของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน อันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

กิจกรรม “ส่งมอบความสุขเคลื่อนที่” ปักหมุด 3 เส้นทางยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องแรงงาน ได้แก่ เส้นทางชลบุรี วันที่ 9 มิ.ย. 69 ตลาดนัดหัวสนามบิน เครือสหพัฒน์, เส้นทางสมุทรสาคร วันที่ 11 มิ.ย. 69 ตลาดนัดวัดโคกขาม และ เส้นทางปทุมธานี วันที่ 13 มิ.ย. 69 ตลาดนัดไพรเวซี่ นวนคร

เภสัชกรพิศม์พงศ์ พงศ์พานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด กล่าวว่า “GED มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยมาโดยตลอด แม้รูปแบบกิจกรรมในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน แต่หัวใจสำคัญยังคงเดิม คือการส่งต่อความห่วงใยและสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน เราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติมกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องในชุมชนต่างๆ พร้อมขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับ GED มาโดยตลอด”

แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลง แต่ความตั้งใจในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้สังคมของเราไม่เคยเปลี่ยน”
เพราะเราเชื่อว่า...สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก “ใจที่ดี”

