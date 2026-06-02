ข่าวดี! กยศ. เปิดกู้ยืม ปวช.-ปวส. ปีการศึกษา 2569 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาสายอาชีวะ ครอบคลุมสาขาเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ไปจนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2569 ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย รองรับการมีงานทำ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
กยศ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กยศ. เปิดโอกาสกู้ยืมเรียนให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและประมงที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีความต้องการบุคลากรสูง นอกจากนี้ยังมีสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปหัตถกรรม ช่างทองหลวง นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสายอาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดให้กู้ยืม และดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านสถานศึกษาของตนตามกำหนดการที่กองทุนกำหนดไว้ โดยผู้กู้ยืมรายใหม่ต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อน จึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ต่อไป
กยศ. ขอเน้นย้ำว่า การสายงานช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในปัจจุบัน มีอัตราค่าจ้างที่สูงและมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเลือกเรียนสายอาชีพในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ตลาดแรงงานต้องการ แต่ยังได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายให้ผู้เรียนสามารถมุ่งมั่นกับการพัฒนาฝีมือได้อย่างเต็มที่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th