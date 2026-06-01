ส.ส.ท.แข่งหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยปี 69 ถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เทคโนฯปทุมวัน - สกลราชวิทยานุกูล - ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - ม.กาฬสินธุ์ แชมป์ “พันธุ์เพิ่มศักดิ์” ชี้เป็นเวทีสร้างกำลังคนคุณภาพขับเคลื่อนอนาคตประเทศ
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม นายกสมาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการวิชาการและตัดสินการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วม ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 เป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตและสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษา พัฒนาตนเอง และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป
ด้าน รศ.ปราณี กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 และในปี 2569 มีนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกว่า 500 ทีม โดยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญแก่เยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำหรับการแข่งขันในวันนี้ ถือเป็นวันตัดสินแชมป์ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญที่สุดของงาน โดยมีการประลองความสามารถของทีมหุ่นยนต์ระดับหัวกะทิที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาสุดยอดทีมที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศระดับประเทศ และรับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (ABU Robocon 2026) ต่อไป โดยผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 มีดังนี้
1.การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 313 เกมการแข่งขัน “Kung Fu Quest เส้นทางสู่ปรมาจารย์กังฟู”
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 50,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทอง) ได้แก่ ทีม MECHATRONICS 1 จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และเหรียญรางวัล (เงิน) ได้แก่ ทีม ดอกคูณ จากสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทองแดง) ได้แก่ทีม IVEC 3 Robot จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกและทีม KANKRAO จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม (TPA Robot Automation Excellence Award) ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม iRAP_Savior จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัล Popular Vote ได้รับถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมหนุ่มลำตะคอง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 24 เกมการแข่งขัน “Robo Soccer”
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 15,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทอง) พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ ทีม SAKOLRAJ-CS จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และเหรียญรางวัล (เงิน) ได้แก่ ทีม KNW_KMITL จาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, สถาบันโคเซ็นพระจอมเกล้าลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทองแดง) ได้แก่ทีม YB-SOCCER จาก โรงเรียนโยธินบูรณะกับทีม KP-NM จาก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
3. ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 26 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue with MicroROS”
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 15,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทอง) พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ ทีม CNTROBOT จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และเหรียญรางวัล (เงิน) ได้แก่ ทีม Interstellar จาก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทองแดง) ได้แก่ทีม ROS หลอกหยอกเล่น จาก โรงเรียนราชวินิตบางแก้วและทีม CRMS6_2 จาก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 21 "เกมการแข่งขันหุ่นยนต์ยกมวย Robo Punching"
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 50,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทอง) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ PLC และ SERVO รวมมูลค่า 66,000 บาท จากบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคเทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ทีม ROBOT.KSU จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และเหรียญรางวัล (เงิน) ได้แก่ ทีมลูกพระธาตุพนม A จากมหาวิทยาลัยนครพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และเหรียญรางวัล (ทองแดง) ได้แก่ทีม RC_AutoBrain1 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และทีม Re-04_TNI จากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Harmonic Wave จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน