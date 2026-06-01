สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน

สธ. ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยสู่อนาคต เร่งผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products : ATMPs) อย่างเป็นระบบ พร้อมตั้ง “คณะกรรมการนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงแห่งชาติ” เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เร่งผลักดันงานวิจัย พัฒนา และการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาของประชาชน ควบคู่กับการสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้านการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข MOPH Plus+ ที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ATMPs ถือเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการรักษาโรคซับซ้อนและโรคที่ยังมีข้อจำกัดในการรักษา โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการแพทย์อย่างครบวงจร ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ผลิต และนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในประเทศ
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา ATMPs ของประเทศร่วมกันวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน ATMPs ของประเทศ รวมถึงรับฟังการนำเสนอแผนและผลการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา ATMPs ของประเทศ พร้อมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบาย วิชาการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมสนับสนุนการพัฒนา ATMPs ของประเทศผ่านกลไกกำกับดูแลที่เอื้อต่อนวัตกรรม โดยได้จัดตั้ง ATMPs One Stop Service และกำหนดช่องทาง Fast Track สำหรับผลิตภัณฑ์ ATMPs เพื่อช่วยให้กระบวนการพัฒนาและการพิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผลที่เป็นสากล นอกจากนี้ อย. ยังอยู่ระหว่างการผลักดันต้นแบบสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยี ลดระยะเวลาและต้นทุนในการจัดตั้งโรงงานผลิต พร้อมส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง
ประเทศไทยมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพ สถาบันการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และฐานผู้ป่วยที่สามารถรองรับการวิจัยทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อน ATMPs จึงไม่เพียงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ดึงดูดการลงทุน การวิจัยทางคลินิก และการผลิตมูลค่าสูง สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ และเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์ของภูมิภาคในอนาคต