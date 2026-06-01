xs
xsm
sm
md
lg

สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สธ. ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยสู่อนาคต เร่งผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products : ATMPs) อย่างเป็นระบบ พร้อมตั้ง “คณะกรรมการนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงแห่งชาติ” เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เร่งผลักดันงานวิจัย พัฒนา และการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาของประชาชน ควบคู่กับการสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้านการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข MOPH Plus+ ที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ATMPs ถือเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการรักษาโรคซับซ้อนและโรคที่ยังมีข้อจำกัดในการรักษา โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการแพทย์อย่างครบวงจร ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ผลิต และนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในประเทศ

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา ATMPs ของประเทศร่วมกันวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน ATMPs ของประเทศ รวมถึงรับฟังการนำเสนอแผนและผลการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา ATMPs ของประเทศ พร้อมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบาย วิชาการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมสนับสนุนการพัฒนา ATMPs ของประเทศผ่านกลไกกำกับดูแลที่เอื้อต่อนวัตกรรม โดยได้จัดตั้ง ATMPs One Stop Service และกำหนดช่องทาง Fast Track สำหรับผลิตภัณฑ์ ATMPs เพื่อช่วยให้กระบวนการพัฒนาและการพิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผลที่เป็นสากล นอกจากนี้ อย. ยังอยู่ระหว่างการผลักดันต้นแบบสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยี ลดระยะเวลาและต้นทุนในการจัดตั้งโรงงานผลิต พร้อมส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง

ประเทศไทยมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพ สถาบันการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และฐานผู้ป่วยที่สามารถรองรับการวิจัยทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อน ATMPs จึงไม่เพียงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ดึงดูดการลงทุน การวิจัยทางคลินิก และการผลิตมูลค่าสูง สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ และเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์ของภูมิภาคในอนาคต








สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน
สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน
สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน
สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน
สธ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดัน ATMPs เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเพิ่มโอกาสผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาขั้นสูง สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ หนุนเศรษฐกิจสุขภาพไทยยั่งยืน