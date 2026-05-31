Entaneer Academy มช. เปิดพื้นที่เรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ เสริมนักเรียน ม.ปลาย สะสมหน่วยกิต พร้อมต่อยอดสู่รั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ Entaneer Academy ประจำปี 2569ช่องทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคต ภายใต้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่อง
Entaneer Academy ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรวัยทำงาน และผู้สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ พร้อมค้นหาศักยภาพและเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับการเรียนรู้
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนในห้องเรียน (On-site) การเรียนออนไลน์ (Online) และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ MOOC ซึ่งช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล
หลักสูตรพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร พื้นฐานการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีโรงงาน และหลักสูตรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและเป้าหมายทางการศึกษา
จุดเด่นสำคัญของ Entaneer Academy คือการเป็นช่องทางพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ที่เรียนจบหลักสูตรและได้รับผลการเรียนระดับ B ขึ้นไป อย่างน้อย 3 หลักสูตร (วิชาหลัก 2 หลักสูตร และวิชาเลือก 1 หลักสูตร) สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถสะสมหน่วยกิตในระบบ Credit Bank CMU ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับการเทียบโอนหน่วยกิตวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยลดภาระการเรียนและวางแผนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
ปัจจุบัน Entaneer Academy ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2569 กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2569 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครและชำระค่าเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ Lifelong CMU
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Entaneer Academy หรือโทรศัพท์ 053-942095 และ 053-944179 ต่อ 109