เวที “Youth Transformation Conference” จุดประกายพลังเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างยั่งยืน

มูลนิธิดรุณาทร จัดงานสัมมนา “ผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง (Youth Transformation Conference)” ณ Horizon Village and Resort จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เปิดพื้นที่ให้เยาวชนกว่า 400 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมจากชุมชนของตนเอง
บรรยากาศของเสียงพูดคุยอย่างครึกครื้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนำเสนอผลงานของเยาวชนกว่า 400 คน ภายในโรงแรม Horizon Village and Resort จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เต็มไปด้วยพลังที่กำลังส่งต่อความคิด ความหวัง และความตั้งใจในการขับเคลื่อนชุมชนจากจุดเล็ก ๆ ของตนเอง ด้วยแรงผลักดันที่เชื่อว่า พวกเขาจะไม่เป็นเพียงผู้เฝ้ามองปัญหาสังคมอีกต่อไป แต่กำลังลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
งานสัมมนา “ผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง (Youth Transformation Conference)” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิดรุณาทร ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 56 ของการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่ได้มุ่งเพียงให้เยาวชนมานั่งฟังการบรรยายเท่านั้น หากแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง ในฐานะคนธรรมดาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนได้จริง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิดรุณาทรทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน โดยเชื่อว่าการเติบโตของเยาวชนไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษา แต่คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง เข้าใจสังคม และกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำบางอย่างเพื่อส่วนรวม
สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาผ่านเรื่องราวของเครือข่ายเยาวชนผู้นำ P2J ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิดรุณาทรและคริสตจักรท้องถิ่นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพฯ บึงกาฬ หนองบัวลำภู และแม่ฮ่องสอน ฯลฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ถึงมีนาคม 2569 เยาวชนกลุ่มนี้ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคมใน 28 ชุมชน ตั้งแต่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปจนถึงการรู้เท่าทันภัยออนไลน์และการส่งเสริมสิทธิเด็ก หลายโครงการเริ่มต้นจากปัญหาเล็ก ๆ ที่พวกเขาพบในชีวิตประจำวัน ก่อนจะค่อย ๆ ขยายผลจนกลายเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 16 โครงการ ที่สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ได้มองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่กำลังพยายามหาวิธีดูแลพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ผ่านการลงมือทำจริง
เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเหล่านี้ คือผู้นำเยาวชน P2J จำนวน 134 คน อายุระหว่าง 15–22 ปี พร้อมพี่เลี้ยงอีก 44 คน ที่ช่วยกันประสานงานและจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ขณะเดียวกัน พวกเขายังชวนเพื่อนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 2,660 คน รวมถึงมีผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาร่วมสนับสนุนอีกจำนวนมาก จนเกิดเป็นเครือข่ายการทำงานที่มีผู้มีส่วนร่วมจำนวนกว่า 5,482 คน
ภายในงานสัมมนา เยาวชนหลายคนได้ขึ้นเวทีเล่าประสบการณ์ของตัวเอง ทั้งเรื่องความสำเร็จ ความผิดพลาด และอุปสรรคที่ต้องเผชิญ บางคนเคยไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ บางคนไม่คิดว่าตัวเองจะมีบทบาทสำคัญในชุมชนได้ แต่การได้ลองทำโครงการเล็ก ๆ กลับทำให้พวกเขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
หนึ่งในช่วงสำคัญของงาน คือการบรรยายหัวข้อ “7 พลังขับเคลื่อนสังคม” หรือ The Seven Mountains of Influence โดย อาจารย์ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ชวนให้เยาวชนมองเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับนโยบาย แต่เกิดขึ้นได้จากคนธรรมดาในหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อ หรือวัฒนธรรมรอบตัว
นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอปที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยและเรียนรู้ประเด็นใกล้ตัว ทั้งเรื่องการป้องกันความรุนแรง สุขภาพจิต และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งกลายเป็นวงสนทนาที่เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมา
ในพิธีเปิด นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนที่อุทิศเวลาและพลังของตัวเองเพื่อส่วนรวม พร้อมย้ำว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากการทำอย่างต่อเนื่อง และผู้ใหญ่พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้เยาวชนได้เติบโตและเดินหน้าต่อไป โดยมีนายภมร ธาราวิไลสุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคู่มิตร มูลนิธิดรุณาทร กล่าวรายงานสรุปผลการขับเคลื่อนงานเยาวชนของมูลนิธิดรุณาทรในช่วงปีที่ผ่านมา และศาสนาจารย์สมบัติ สาคร ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมืองฮอด ได้ให้เกียรติร่วมแบ่งปันปัจจัยความสำเร็จของงานพัฒนาเยาวชนผู้นำในบริบทท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานมากว่า 20 ปี
แม้งานสัมมนาจะสิ้นสุดลงภายในวันเดียว แต่เวที “Youth Transformation Conference” ไม่ได้จบลงพร้อมเสียงปรบมือในห้องประชุม แต่กำลังเดินทางต่อไปพร้อมกับเยาวชนแต่ละคนที่กลับสู่ชุมชนของตนเอง พร้อมประสบการณ์ ความมั่นใจ และความเชื่อว่าพวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง จากพื้นที่เล็ก ๆ ของตัวเอง สู่การขับเคลื่อนสังคมในวงกว้าง เพราะเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสในการเติบโต ได้เรียนรู้ และได้ลงมือทำอย่างมีความหมาย พลังที่เกิดขึ้นย่อมไม่หยุดอยู่แค่บนเวทีสัมมนา แต่จะค่อย ๆ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต
