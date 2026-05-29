Propoliz ประกาศความสำเร็จแคมเปญ “CHARITY YOUR VOICE ส่งเสียง...ถึงใจ” รวมพลังคนไทย ส่งมอบเครื่องช่วยฟัง สร้างโอกาสใหม่ให้เด็กผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล” หรือ TMAN ประกาศความสำเร็จรวมพลังคนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งต่อพลังแห่งเสียง ผ่านแคมเปญ "Propoliz Day : CHARITY YOUR VOICE ส่งเสียง...ถึงใจ" ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 จัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยิน พร้อมเปิดคลิปเสียงและวิดีโอข้อความ ‘ส่งเสียงจากใจ’ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ TMAN ภายใต้กรอบ ESG ในมิติเพื่อสังคม พร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง

นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โพรโพลิซ (Propoliz Series) เปิดตัวแคมเปญ Propoliz Day : CHARITY YOUR VOICE ส่งเสียง...ถึงใจ” ร่วมกับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเชิญชวนคนไทยร่วมเปลี่ยนเสียงที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันให้เป็นโอกาส เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยฟังและสนับสนุนการสื่อสารแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญนับตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา โพรโพลิซได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนน้องๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคนไทยทั่วประเทศ และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมทางสังคมในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นถึงพลังความเอื้ออาทรของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องช่วยฟังอย่างเป็นทางการให้แก่น้องๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมุ่งหวังให้เครื่องช่วยฟังแต่ละเครื่องเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ การสื่อสาร และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆ ทุกคน โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือช่วงการเปิดคลิปเสียงและวิดีโอข้อความกำลังใจ ซึ่งรวบรวมมาจากคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมส่งเข้ามาผ่านกิจกรรม ‘ส่งเสียงจากใจ’ ตลอดช่วงแคมเปญที่ผ่านมา เสียงและภาพเหล่านั้นถูกส่งต่อถึงน้องๆ โดยตรงภายในงาน สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน สะท้อนให้เห็นว่าแม้ระยะทางจะกั้น แต่ “เสียง” จากใจของคนไทยสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปถึงกันได้เสมอ

“วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราภูมิใจมาก เพราะแคมเปญ CHARITY YOUR VOICE ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เสียงธรรมดาที่เราใช้กันทุกวัน เมื่อรวมพลังกันแล้ว สามารถสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครอีกหลายคนได้จริง ๆ ขอขอบคุณคนไทยทุกคน รวมถึงพาร์ทเนอร์ทุกฝ่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้ และหวังว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่ทุกคนร่วมกันส่งต่อ จะกลายเป็นอีกหนึ่งพลังใจสำคัญให้กับน้องๆ ต่อไป ความสำเร็จของแคมเปญฯ ตอกย้ำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TMAN ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในมิติเพื่อสังคม ที่ยึดถือเป็นแกนหลักที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เราพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคมในทุกรูปแบบ” นายประพล กล่าว

นายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 4 แสนกว่าคน ซึ่ง 3 ใน 1,000 คน หรือ เด็ก 900 - 1,200 คนต่อปี ที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางการได้ยิน และในจำนวนนั้นยังมีเด็กและเยาวชนอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงเครื่องช่วยฟัง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดแคมเปญ "Propoliz Day : CHARITY YOUR VOICE" ของ TMAN ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินและการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น และช่วยสร้างบทสนทนาในสังคมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางการสื่อสารในวงกว้างอีกด้วย














