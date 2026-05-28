TPQI – IM Japan มอบคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทยรุ่นแรก สร้างอนาคต มีเงิน มีงาน มีวุฒิ หลังกลับไทย

เมื่อ 27 พ.ค.69 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะให้แก่แรงงานไทยที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการันตีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นายมงคล สงครามรองอธิบดีกรมการจัดหางาน, ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้ช่วยทูตแรงงานญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, Mr. Hisayoshi KIMURA ประธานกรรมการบริหาร IM Japan และ Mr. Kuniaki YOSHIDA ผู้จัดการทั่วไป IM Japan สำนักงานกรุงเทพฯ และคณะผู้บริหาร TPQI ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง TPQI, กรมการจัดหางาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ IM Japan โดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะอาชีพ ภาษาญี่ปุ่น วินัย และวัฒนธรรม ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสมาชิกของ IM Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 ปี และ 5 ปี โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานทุกประการ ก่อนที่จะนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาเทียบโอนเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพจาก TPQI
นางสาวจุลลดา เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานต่างประเทศ ได้นำทักษะฝีมือของประเทศญี่ปุ่นมาเทียบกับมาตรฐานอาชีพเพื่อให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย โดยการนำบุคลากรที่รัฐจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงาน และสั่งสมประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่การประเมินและรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้วยระบบเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย เพื่อสร้างเส้นทางแรงงานคุณภาพอย่างเป็นระบบด้วยสมรรถนะ ประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมาสามารถพิสูจน์ได้จริง จะไม่สูญเปล่า แต่จะถูกแปลงเป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่วัดและยอมรับได้ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่การันตีความเชี่ยวชาญระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อนายจ้าง เพิ่มโอกาสการจ้างงาน และโอกาสได้ค่าตอบแทนตามสมรรถนะที่มีอยู่จริง ตอบโจทย์การมีงาน มีเงิน มีวุฒิ มีอนาคตที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดคือได้กลับมาทำงานในบ้านเกิด HAPPY Return
สำหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เบื้องต้นนำร่องใน 3 อาชีพสำคัญตามความต้องการของนายจ้างในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, ช่างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และ ผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้าย ที่สำคัญกำลังแรงงานที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน 3 ปี และ 5 ปี องค์กร IM Japan จะมอบ "เงินตั้งต้นประกอบอาชีพ" จำนวน 600,000 เยน ผ่านกรมการจัดหางาน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกทุกคนนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป ถือเป็นก้าวสำคัญของแรงงานไทยที่ไม่ได้กลับมาพร้อมเพียงแค่ประสบการณ์ล้ำค่า แต่มาพร้อมศักดิ์ศรีของ "มืออาชีพ" ที่มีใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพรองรับอย่างเป็นทางการ