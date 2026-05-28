เดินหน้าสู่อุตสาหกรรม Wellness และ Beauty ของประเทศ NSM จับมือ แพน ราชเทวี กรุ๊ป ต่อยอดองค์ความรู้ “วิทยาศาสตร์ความงาม” ปั้นเยาวชนสู่เส้นทางวิชาชีพด้านนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิจัย ผ่าน Job World Futurium อพวช.
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับนายพินสวัสดิ์ สุวรรณประกร รองประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกกำลังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความงามสู่สังคม โดยมีน.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการ NSM พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด มหาชน และนายอรรควุฒิ สุวรรณประกร รองประธานบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ ‘The Science of True Beauty : วิทยาศาสตร์แห่งความงามที่แท้จริง’ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และตอบรับกับแนวโน้มอาชีพในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชน ในการมองเห็นโอกาสและเส้นทางในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ความงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และจะช่วยพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
“NSM มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน เราให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ ‘The Science of True Beauty : วิทยาศาสตร์แห่งความงามที่แท้จริง’ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และตอบรับกับแนวโน้มอาชีพในอนาคต” นายสุวรงค์
ด้านนายพินสวัสดิ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพน ราชเทวี กรุ๊ป นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือกับ NSM โดยผสานศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ NSM เข้ากับองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณของแพน ราชเทวีฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและขยายโอกาสการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่สาธารณะ ผ่านโครงการ “The Science of True Beauty : วิทยาศาสตร์แห่งความงามที่แท้จริง” โดยจะครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ อาทิ การพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2569 และ ณ อพวช. คลองห้า รวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายในพื้นที่ ‘ห้องปฏิบัติการจำลองของนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง’ ในโซนกิจกรรม Job World Futurium อพวช. ซึ่งมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยผสานมาตรฐานวิชาชีพของแพน ราชเทวี เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ของ NSM เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต พร้อมเตรียมต่อยอดสู่กิจกรรมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในระยะต่อไป
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองหน่วยงาน ในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้เกิดแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพด้านนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของอุตสาหกรรม Wellness และ Beauty ของประเทศ และจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากลในอนาคต