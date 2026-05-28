ครั้งแรกในไทย ฟู่ตั้น (Fudan) เปิดตัวหลักสูตรระดับโลก “Fudan Global MBA” ชูการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ปั้นผู้บริหารไทยลุยตลาดจีนและเวทีโลก

โอกาสครั้งสำคัญของนักธุรกิจและผู้บริหารไทย เมื่อ Fudan University (มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับท็อปของประเทศจีนและระดับโลก ประกาศเปิดตัวหลักสูตร “Fudan Global MBA Program” อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย
การเปิดตัวในครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “Bridge to China, Gateway to Global Business” ด้วยหลักสูตร MBA ระดับโลกที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยผสานองค์ความรู้ด้าน AI ธุรกิจจีน และเครือข่ายระดับสากล ผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 100% ในรูปแบบ Hybrid Learning ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนวัยทำงานอย่างแท้จริง มุ่งยกระดับและเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำทางธุรกิจยุคใหม่ในการคว้าโอกาสบนเวทีการค้าโลกและตลาดจีนที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมสำคัญของโลก พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงทางธุรกิจที่สำคัญ โดยได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
หลักสูตร Fudan Global MBA ภายใต้การดูแลของ Fudan University โดย School of Management หนึ่งในสถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศจีน และเป็นสถาบันกลุ่มแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ระยะเวลา 5 ปี เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลกสำหรับผู้บริหารและคนทำงานยุคใหม่ ผ่านหลักสูตร Hybrid Learning แบบ Part-time ระยะเวลา 2 ปี ที่ออกแบบให้สามารถเรียนควบคู่การทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% พร้อมเนื้อหาที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ ทั้งด้าน Global Business, Digital Transformation, Innovation และการบริหารองค์กรในยุคเศรษฐกิจโลกเชื่อมต่อ โดย Fudan University ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันพันธมิตรกว่า 115 แห่งทั่วโลก และหลักสูตร MBA / EMBA หลายหลักสูตรได้รับการจัดอันดับจาก Financial Times อย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ
ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ โดยครอบคลุมองค์ความรู้สำคัญใน 3 มิติ ได้แก่
1. AI + Business: บูรณาการองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล
2. China Insight: สร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ผ่านมุมมองจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
3. Global Network: สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและกว้างไกลอย่างไร้พรมแดน
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร เข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในจีน ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากองค์ความรู้ในห้องเรียนแล้ว หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้จากภาคธุรกิจจริง ผ่านกิจกรรม China Immersion (การเรียนรู้และศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจในประเทศจีน)การศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำ การทำโครงการร่วมกับภาคธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเปิดมุมมองใหม่และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในระดับสากล
หลักสูตรนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ และต้องการขยายศักยภาพการแข่งขัน ตลอดจนมองหาช่องทางในการขยายฐานธุรกิจและการลงทุนไปยังประเทศจีนและตลาดโลกอย่างมั่นคง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทำความรู้จักหลักสูตรอย่างใกล้ชิด Fudan University เตรียมจัดงาน Fudan Global MBA Thailand Open House ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ณ KingBridge Tower กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการแนะนำรายละเอียดหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้ ทุนการศึกษา และโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับนานาชาติ จากคณาจารย์และผู้แทนหลักสูตรโดยตรง
ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับศักยภาพสู่เวทีสากล พร้อมสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนและตลาดโลก สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร Fudan Global MBA ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House