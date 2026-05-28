เปิดฉากรับสมัคร ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม. วันแรก จับสลากโปร่งใส เผยความพร้อมเลือกตั้งทั่วกรุงฯ 28 มิถุนายนนี้

(28 พ.ค. 69) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันแรก โดยมี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ตลอดจนผู้บริหาร กกต. และผู้บริหาร กทม. ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
บรรยากาศการเปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเข้ารับการตรวจสอบเอกสาร ลงทะเบียน และจับสลากหมายเลขผู้สมัครตามขั้นตอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดระบบการรับสมัคร การตรวจสอบเอกสาร และการจับสลากหมายเลขผู้สมัครให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงจัดสรรพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อรองรับผู้สมัคร สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมติดตามบรรยากาศภายในพื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
สำหรับการรับสมัครในช่วงเช้าวันแรก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. และมีเอกสารครบถ้วน จำนวน 13 ราย โดยเมื่อถึงเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้าย ซึ่งถือว่าผู้สมัครกลุ่มนี้เดินทางมาถึงพร้อมกัน
จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการจับสลากสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มดังกล่าว โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้จับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อกำหนดลำดับการจับสลาก “ลำดับในการยื่นใบสมัคร” เมื่อได้ลำดับการจับสลากแล้ว ผู้สมัครแต่ละรายจึงได้ดำเนินการจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัคร ซึ่งดำเนินการครบทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการกระบวนการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ ในกระบวนการจับสลากจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลาก สลากรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผย ก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่าย
ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงหลังเวลา 08.30 น. จะต้องลงทะเบียนใต้เส้นแดง และจะได้รับสิทธิยื่นใบสมัครต่อจากกลุ่มแรกตามลำดับการมาถึง
● ยืนยันบัตรเลือกตั้งโปร่งใส ไม่มี QR Code/บาร์โค้ด
ในเวลาประมาณ 09.40 น. ภายหลังกระบวนการจับสลากสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า วันนี้มาดูการรับสมัคร ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งในภาพรวมต้องขอชมเชยปลัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีการเตรียมการและดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยดี
ในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง ขณะนี้ได้อนุมัติให้ดำเนินการพิมพ์แล้ว โดยมีระเบียบวิธีการป้องกันการปลอมแปลงอย่างเข้มงวด ซึ่งบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นคนละชนิดกับการเลือกตั้งใหญ่ ยืนยันว่าไม่มีการใช้ QR Code หรือบาร์โค้ด แต่จะใช้มาตรการประทับตราบัตรทุกใบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
● ภาพรวมวันแรกเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการดูแลเต็มที่
ด้านปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สำหรับภาพรวมสถานการณ์และสภาพอากาศในวันนี้ พบว่า ตั้งแต่เวลา 03.00 น. มีฝนตกในพื้นที่แต่ไม่มาก ต่อมาเวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจในท้องที่ สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต ได้เข้าพื้นที่เพื่อดูแลการจราจรและอำนวยความสะดวก เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00 น.
ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกเดินทางมาถึงเวลาประมาณ 05.40 น. และมีผู้สมัครที่เดินทางมาก่อนเวลา 08.30 น. รวมทั้งสิ้น 13 คน จากนั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยถือว่าผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 08.30 น. เดินทางมาพร้อมกัน และเข้าสู่กระบวนการจับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อจับสลากหมายเลข ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้มีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประมาณ 1,500 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมขอบคุณผู้สมัครและทีมงานทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องขบวนรถแห่ การใช้พื้นที่ และการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
● เตรียมรับมือฤดูฝน วางแผนดูแลหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,600 แห่ง
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วย โดยมีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ด้านนอกอาคารจำนวน 4,270 แห่ง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและพิจารณาปรับปรุงจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมแผนรองรับกรณีฝนตกหรือเหตุฉุกเฉิน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศในวันเลือกตั้ง โดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
● ย้ำตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในด้านคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าผู้สมัครทุกคนรับทราบเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
● ย้ำผู้สมัครและผู้สนับสนุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหาเสียง
ด้านการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ทั้งในเรื่องขนาดและสถานที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยกรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวก แต่ขอความร่วมมือผู้สมัครและผู้สนับสนุนให้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างเหมาะสม
● เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ ตั้งเป้าการมีส่วนร่วมสูงกว่าปี 2565
“จากสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อปี 2565 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 60.73 ในปีนี้ก็อยากให้มากกว่าเดิม คือ เป้าหมายอยากให้ถึง 100% จึงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอให้ความสำคัญในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและแก้ไขในเรื่องที่ประชาชนต้องการ และกำหนดทิศทางอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไป” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว
● เปิดรับสมัครถึง 1 มิถุนายนนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรุงเทพมหานครจะเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยในวันแรกนี้ได้เปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและขั้นตอนการสมัคร
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะสรุปและเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครในแต่ละวันผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางเพจเฟซบุ๊ก “กรุงเทพมหานคร” และเว็บไซต์ “เลือกตั้งกรุงเทพ69.com” เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงต่อไป