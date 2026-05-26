อำนวยศิลป์ฉลอง 100 ปี ตอกย้ำผู้นำโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย

โรงเรียนอำนวยศิลป์จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2469 ด้วยนโยบายของครูจิตร ทังสุบุตร ผู้ก่อตั้งที่ได้ประกาศว่า ”กำไรของโรงเรียน คือ ความสำเร็จของนักเรียน“ โรงเรียนจึงใส่ใจในการจัดการศึกษา พัฒนาครู และสร้างความสำเร็จในการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ปีแรกที่เปิดเป็นโรงเรียนสอนเต็มเวลาด้วยผลสอบติดอันดับ 1 ของประเทศ
โรงเรียนได้ผ่านวิกฤติการณ์หลายครั้งแต่ด้วยจิตวิญญานที่สืบทอดมาในสายเลือดของนักการศึกษาสู่รุ่น 2 และ รุ่น 3 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคจนมีความเข้มแข็ง สามารถปฏิรูปโรงเรียนพลิกโฉมโรงเรียนไทยให้ก้าวสู่กระแสการศึกษาของโลกสากลด้วยการบุกเบิกการศึกษาระบบสองภาษาและสร้างนวัตกรรมหลักสูตรบูรณาการไทย-อังกฤษ ขึ้นเมื่อปี 2539 สร้างโรงเรียนสองภาษา (Dual language) สองหลักสูตร (Dual curriculum) สองคุณวุฒิการศึกษา (Dual diploma) ด้วยการสอบ O-Net ควบคู่การสอบระบบอังกฤษหลักสูตรเคมบริจ ผลการสอบล่าสุด นักเรียนทำคะแนน Top in Thailand 5 วิชา ในการสอบ IGCSE และ A level โรงเนียนสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 และเป็นศูนย์สอบ HSK Testing Centre ด้วย
ในการปฏิรูปการเรียนการสอน โรงเรียนอำนวยศิลป์มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยเป็นโรงเรียนสอนการคิดหรือ Thinking School ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์เป็นแห่งแรกในเอเซีย และเป็นโรงเรียนสอนการคิดที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงแห่งที่ 21 ของโลก ห้องเรียนของอำนวยศิลป์จึงได้รับการปฏิรูปด้วยการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังเป็นโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก Council of International Schools หรือ CIS ซึ่งเป็นการรับรองการจัดการศึกษาในมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของโลก
ในวาระการครบรอบ 100 ปี โรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับครูและบุคลากรทั้งที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว และครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันที่มีอายุงานนานปี โดยได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของนักเรียนด้วยความเสียสละ และถือเป็นโอกาสดีที่ได้แสดงความขอบคุณพันธมิตรด้านการศึกษาและผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณครู บุคลากร 97 และผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน ได่แก่ โรงเรียนคิงส์ ประเทศนิวซีแลนด์ องค์กร โฟบิเซีย และกลุ่มนักธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในภูมิภาคต่างๆทั่วไทยให้เป็นส่งเสริมการคิด ภายใต้โปรแกรมดารพัฒนาครูสอนการคิดของโรงเรียนอำนวยศิลป์
1. International bilingual school แห่งแรกของไทยโรงเรียนอำนวยศิลป์ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมหลักสูตรสองภาษาเมื่อปี 2539 โดยได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นจากความร่วมมือกับ The Bell Educational Trust สหราชอาณาจักร ในการนำหลักสูตรของ สหราชอาณาจักร มาบูรณาการกับหลักสูตรของไทย โดยยังคงมาตรฐานของหลักสูตรไทยแต่ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเตรียมนักเรียนให้มึพื้นฐานสำหรับการสอบวัดความรู้สำหรับวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานสากลหลักสูตรนานาชาติเคมบริจ มีการสรรหาครูจากประเทศอังกฤษเพื่อทำการสอนหลักสูตรอังกฤษและพัฒนาวิธีการสอนของครูไทยในการสอนหลักสูตรไทยโดยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการสอนตามหนังสือแบบเรียนเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้เอง
โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การสอบเคมบริจแห่งที่ 26 ในประเทศไทยเมื่อปี 2548 ซึ่งเป็นศูนย์สอบในโรงเรียนสามัญแห่งแรกในประเทศไทย (โรงเรียนรัฐแห่งแรกที่เริ่มเป็นศูนย์สอบเคมบริจเป็นศูนย์ที่ 71 เมื่ปี 2554) ในปีล่าสุดนี้ นักเรียนสามารถทำคะแนนสูงสุดในประเทศทั้งในระดับ IGCSE และ A Level ถึง 5 วิชา ได้แก่ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง และธุรกิจศึกษา
นอกจากการสอนด้วยหลักสูตรไทยควบกับหลักสูตรนานาชาติแล้ว วิธีการสอนของครูไทยก็ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล และโดดเด่นด้วยนวัตกรรมโรงเรียนสอนการคิด หรือ Thinking School ทำให้ห้องเรียนของอำนวยศิลป์เป็นห้องเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิด ทั้งนี้ วิธีการสอนที่ล้ำนำสมัยนี้ มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาสติปัญญา หรือ Department of Cognitive Education มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ สหราชอาณาจักร ให้โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสอนการคิด ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการคิดแห่งแรกของเอเชีย เมื่อปี 2556 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงเรียนสอนการคิดของรัฐบาลมาเลเซีย (i-think) ได้ยุติไปก่อนที่จะโรงเรียนจะสามารถพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสอนการคิด
โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้พัฒนาการสอนคิดอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนการคิดเชี่ยวชาญขั้นสูง (Advanced Thinking School) จากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ เมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 21 ของโลกที่ได้รับการรับรองขั้นสูง
นอกจากหลักสูตร ครู และวิธีจัดการเรียนการสอนคุณภาพระดับโลกแล้ว โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน การดูแลทั้งการเรียนและสุขภาวะของนักเรียนตามมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนสองภาษาอังกฤษ-ไทยแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของโลก จากการรับรองมาตรฐานสากลจากสภาโรงเรียนนานาชาติ Council of International Schools หรือ CIS สถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก และการรับรองมาตรฐานจาก Council of British International Schools หรือ COBIS สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสองภาษาของไทยที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษทั่วโลก และยังได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษในเอเชีย Federation of British International Schools in Asia หรือ FOBISIA เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬาในระดับภูมิภาคและครูได้รับโอกาสการพัฒนาวิชาชีพในระดับสากล
โดยที่โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน คุณวุฒิของนักเรียนที่จบการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติจาก 2 สถาบัน ทั้งยังเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทยในสมาพันธ์โรงเรียนนานาชาติระดับภูมิภาค ในวาระครบรอบ 100 ปีของโรงเรียนอำนวยศิลป์ จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยนำรูปแบบการศึกษาระบบสองภาษานานาชาติเพื่อยกมาตรฐานโรงเรียนไทยสู่มาตรฐานสากล
2. FOBISIA
FOBISIA ย่อมาจาก Federation of British International Schools in Asia ครับ
หากแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือ "สมาพันธ์โรงเรียนนานาชาติอังกฤษในเอเชีย"
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FOBISIA
• บทบาทสำคัญ: เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่เป็นศูนย์รวมของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรระบบอังกฤษ (British Curriculum) ชั้นนำในทวีปเอเชีย
• กิจกรรมหลัก: เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันร่วมกันระหว่างโรงเรียนสมาชิกในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น FOBISIA Games (การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล), การแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์), รวมถึงเทศกาลดนตรีและศิลปะการแสดง
• การควบคุมคุณภาพ: โรงเรียนที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ FOBISIA ได้ จะต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนที่เป็นระบบและเข้มงวดมาก เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในสหราชอาณาจักรจริง ๆ
3. นักเรียนต่างชาติและหลักสูตรภาษาจีน
ในการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2539 เดิมมุ่งที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีเป็นสากลทั้งความรู้ตามหลักสูตรนานาชาติ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการเข้าเรียนในโรงเรียนที่อังกฤษ โดยยังคงได้เรียนภาษาไทย เนียนตามหลักสูตรไทยในส่วนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่า มีชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจที่จะให้บุตรหลานรู้ภาษาไทย และมีนักเรียนในโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนจึงได้เริ่มเปิดสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 และเป็นศูนย์สอบภาษาจีนของ HSK ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสามารถผ่านเข้าไปเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ ณ มหาวิยาลัยชื่อดังด้านการแพทย์ของจีน โรงเรียนจึงเตรียมขยายการสอนภาษาจีนโดยจะเปิดห้อง Intensive Mandarin ในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2570 รองรับนักเรียนที่วางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน