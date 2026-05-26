อว. ขานรับพระดำริฯ ผนึก TO BE NUMBER ONE ชู “อีสปอร์ต-นวัตกรรม” พลิกโฉมเยาวชนไทย สร้าง Talent Pipeline สู่เวทีโลก

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำโดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือกระทรวง อว. และโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการพระดำริ โดยมี นายฐณณ ธนกรประภา นายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษา และพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชน นายณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ อุปนายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษา และพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ เยาวชน ด้านเครือข่ายยุทธศาสตร์และความยั่งยืน นายวราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม เดอะสตาร์) ผู้ประสานงานโครงการตามพระดำริ และผู้จัดการโครงการ “บัฟทูบิลด์นัมเบอร์วัน” เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า กระทรวง อว. เตรียมเดินหน้าผนึกกำลังครั้งใหญ่กับโครงการ TO BE NUMBER ONE ขานรับแนวทางพระดำริฯ มุ่งใช้กลไกการศึกษาและนวัตกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทย ดึงเสน่ห์ “อีสปอร์ต” และ “เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์” สร้างเกราะป้องกันยาเสพติด พร้อมปั้น Startup สัญชาติไทย ยกระดับอุตสาหกรรมเกมมิ่งเกียร์ สู่การสร้างกำลังคนคุณภาพ (Talent Pipeline) ป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต โดยเรามองเห็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนผ่านความสนใจของเยาวชนในโลกดิจิทัลให้กลายเป็น 'ทักษะแห่งอนาคต' โดยนำกิจกรรม 'อีสปอร์ต' และระบบจำลองสถานการณ์หรือ 'Simulation-Based Learning' มาเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยและประเมินผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า นอกจากการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้ว กระทรวง อว. ยังเตรียมใช้ความร่วมมือนี้เป็นสปริงบอร์ดให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพและนวัตกรสัญชาติไทย โดยเรามีแนวทางสนับสนุนนักวิจัยและผู้พัฒนาในการสร้างสรรค์อุปกรณ์เกมมิ่ง (Gaming Gear) ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของไทยเอง ซึ่งเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จะทำหน้าที่เป็น Ecosystem และฐานผู้ใช้งานจริง (Real User Base) ขนาดใหญ่ระดับประเทศ กลไกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยทดสอบตลาดและต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้สัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไปพร้อมกัน"
“ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การปกป้องเยาวชนจากพื้นที่เสี่ยง แต่คือการ 'เปลี่ยนเกม' โดยใช้การศึกษาและนวัตกรรมเป็นตัวนำทาง ยกระดับลูกหลานไทยให้ก้าวขึ้นเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยหลังจากนี้ทางกระทรวง อว. และโครงการ TO BE NUMBER ONE จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงขยายความร่วมมือไปในด้านต่างๆ เพราะเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้าง 'Talent Pipeline' หรือสายธารกำลังคนคุณภาพสูงป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต" ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว